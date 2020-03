Nueve fallecidos y 143 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas

Mis más sentido pésame a los familiares de los fallecidos. ¿Qué estaría pasando en España si gobernará el P.P.?. Caceloradas, Podemos ya habría dicho que se rodearan las sedes del P.P., las televisoiones, todas en poder de la izquierda, llamando asesinos a Rajoy y a todo el gobierno. Pero no hay nada de eso, RTVE, está secuestrada, no ya manipulada. La Sra. Calvo, quien fue a a la manifestación para dar por las narices a los que no somos "progresistas", a la que deseo que se recupere, ingresada en un centro privado, pero podría haber elegido la Seguridad Social, haciendo todo lo que dice en sus mítines, etc, etc...