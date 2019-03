Nuevo caso de VIH que remite tras un trasplante de células madre

Timothy Brown, el llamado paciente de Berlín, está considerado la única persona en el mundo que se ha curado del sida. Tras someterse a un trasplante de células madre en el 2007 para tratar la leucemia que también padecía, quedó libre del VIH. Las células que le trasplantaron tenían una mutación llamada CCR5 Delta 32 (CCR5d32), lo que evitó la entrada del virus en ellas.

Ahora, cuando se cumplen 11 años de la desaparición del virus de la sangre de Brown, los científicos han conseguido el segundo caso en el mundo de remisión de VIH sin antirretrovirales. Se trata de una persona portadora del VIH que, como el paciente de Berlín, se sometió a un trasplante de células madre para tratar un linfoma y que lleva ya 18 meses sin el virus a pesar de no tomar tratamiento antirretroviral.

El estudio, publicado ayer en Nature, ha estado liderado por el University College de Londres (donde se trató al paciente) y se ha realizado en el marco del consorcio internacional IciStem, coordinado por el Instituto de Investigación de Sida IrsiCaixa (Barcelona) y el University Medical Center de Utrecht (Holanda). «Llevábamos 11 años intentando saber qué pasó con Timothy Brown. Con este segundo caso hemos comprobado que es posible la remisión del VIH», explicó Javier Martínez-Picado, investigador del IrsiCaixa, colíder del IciStem y coautor de este estudio. Los resultados del trabajo fueron presentados ayer en la Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), en Seattle.

PRUDENCIA / Los expertos son prudentes: hablan de «remisión» del VIH, no de «curación». «Este nuevo caso confirma que el paciente de Berlín no fue una anécdota. Estamos cada vez más cerca de la curación de esta enfermedad», afirmó Martínez-Picado. Junto a él, Àngel Font, Director Corporativo de Investigación y Estrategia de la Fundación Bancaria La Caixa, no disimuló su alegría: «Estamos extraordinariamente contentos».

El estudio de IciStem ahora publicado en Nature tenía por objetivo comprender el papel del trasplante de células madre en la cura del VIH. En él participaron 38 pacientes; todos ellos recibieron trasplantes de células madre. Se hizo el seguimiento de 33, de los cuales actualmente están vivos 22. Un total de 18 de estos 22 pacientes fueron trasplantados con células que no tenían la mutación CCR5d32 y todos siguen hoy con los antirretrovirales. Sin embargo, otros cuatro de estos 22 sí fueron trasplantados con células con la mutación CCR5d32. De estos cuatro, uno de ellos lleva más de un año (18 meses) sin tratamiento antirretroviral y los médicos consideran que el VIH ha remitido en su organismo.

Es el denominado paciente de Londres, portador del VIH desde el 2003 y a quien le diagnosticaron, en el 2012, un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se presenta en el sistema linfático. En el 2016, se sometió a un trasplante de células madre de un donante que tenía la mutación CCR5 Delta 32, la cual impide la entrada del virus en las células diana del VIH (o, lo que es lo mismo, en las células a través de las cuales se expande el virus en el organismo): los linfocitos T-CD4. Al cabo de 16 meses, los médicos interrumpieron el tratamiento antirretroviral y, hoy en día, un año y medio después, el virus permanece indetectable en su sangre. Habitualmente, cuando las personas con infección por el VIH interrumpen el tratamiento que han seguido, el virus rebrota a lo largo de las primeras cuatro semanas.

«Sabíamos que existía la mutación CCR5d32, pero en Europa es poco frecuente y solo está en el 1% de la población, especialmente del norte del continente», señaló Martínez-Picado. Para el paciente de Londres lograron diagnosticar un «donante compatible» que tenía la mutación en el gen CCR5d32, como explicó Maria Salgado, investigadora de IrsiCaixa y coautora del estudio. Los expertos recuerdan que la prevalencia de problemas hematológicos en pacientes con VIH «ha bajado», pero todavía es «más alta» que en el resto. De los cuatro pacientes que fueron trasplantados con la mutación CCR5d32, además del paciente de Londres, hay otro que lleva tres meses sin tratamiento y en el que el VIH no ha rebotado. Aún es pronto, sin embargo, para afirmar que el virus ha remitido en él, pero que no lo haya hecho todavía es un buen indicio. A los otros dos pacientes no les han retirado los antirretrovirales aún.

ALTO RIESGO / El trasplante de células madre es una intervención de «alto riesgo» y solo está recomendada para pacientes con problemas hematológicos graves. «No podemos hacer trasplantes de células madre a cualquier paciente con VIH porque correrá un riesgo de muerte de entre el 40% y el 50%. Pero estamos diseñando cosas para poder hacer esto a largo plazo», contó Martínez-Picado. El investigador señaló la «terapia génica» («extraer células, tratarlas en el laboratorio y reimplantarlas en el paciente») como futura posible cura de esta enfermedad, pero matizó que esta todavía se encuentra en «fase preclínica». Él mismo hizo hincapié en que el paciente nunca debe «interrumpir» el tratamiento por cuenta propia, sino que siempre debe hacerlo «por decisión médica».

Por su parte, el director de IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, incidió en que el sida es una «epidemia terrible en todo el mundo» por la que cada año mueren un millón de personas y se infectan dos millones. «El VIH impacta en lo que es esencial en nuestra vida: el sistema inmunitario. El secreto de curarlo es eliminar el reservorio viral», dijo el médico. El reservorio viral está compuesto por un grupo de células inmunitarias en el cuerpo que están infectadas por el VIH pero que no están activamente produciendo más virus. «Demostrar que se reducen progresivamente estos escondites del virus en el organismo será crucial». Clotet también avanzó que los investigadores de IrsiCaixa trabajan en la combinación de una vacuna terapéutica con reactivadores de la latencia viral y con anticuerpos ampliamente neutralizantes de los distintos tipos de virus.