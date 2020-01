Nuevo mínimo histórico de muertes en las carreteras

Tras años de estancamiento, las muertes en carretera han vuelto a caer hasta marcar un nuevo registro histórico. El 2019 finalizó con 1.098 fallecidos, el mínimo de víctimas mortales desde que hay registros. La clave ha sido, según el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, la reducción de la velocidad máxima a 90 kilómetros por hora en las carreteras convencionales que entró en vigor el pasado febrero.

En Extremadura, sin embargo, el año acabó con dos muertos más que en 2018, llegando a 36. Por provincias, en Badajoz se produjeron 22 accidentes, el mismo número que en 2018, con 22 muertos, uno menos que el año anterior, mientras que en la de Cáceres hubo 14 accidentes, cuatro más que en 2018 y tres fallecidos más, informa Efe.

Respecto al cómputo nacional, los 1.098 fallecidos son 90 menos que el año anterior, un 7,6% menos. Hasta ahora el récord lo ostentaba el año 2015, con 1.131 fallecidos, pero los años siguientes la cifra volvió a ascender. El pasado, con 50 millones de desplazamientos más que en el 2015 y tres millones más de vehículos en las carreteras, se contabilizaron 33 muertes menos.

Con el regreso de Pere Navarro al frente de la Dirección General de Tráfico (DGT) y las primeras medidas tomadas por el Gobierno nacido de la moción de censura, la situación de estancamiento empezó a cambiar en el último trimestre del 2018 y se consolidó en el 2019.

NI UN MUERTO EN AUTOCAR / El año pasado se produjeron dos hechos históricos más: por vez primera no se registró ni una sola muerte por accidente de autocar y en 37 días no hubo ni un solo fallecido. Algo que hace años era excepcional, ahora ya no es noticia. La media de fallecidos fue de tres personas al día cuando a finales de los años 80 del pasado siglo se quintuplicaba esa cifra.

La influencia de la reducción de la velocidad máxima en las vías convencionales en la caída de la mortalidad viene avalada por un dato rotundo. En estas carreteras la caída del número de muertes ha sido del 9,5%, dos puntos por encima de la media.

Para Ramón Ledesma, asesor de PONS Seguridad Vial, una entidad que llevaba años reclamando la bajada de velocidad en las vías convencionales, el récord histórico se ha debido a que «se han tomado las primeras decisiones en seis años».

ESTANCAMIENTO EN FUNCIONES / El balance anual también arroja algunas sombras. Por un lado, los últimos meses vuelven a marcar un estancamiento que fuentes de la DGT atribuyen a la imposibilidad de tomar nuevas medidas ya anunciadas debido a la ausencia de un Gobierno en plenitud de facultades. Ledesma recuerda que las dos más importantes eran aumentar la detracción de puntos por el uso del móvil y la reducción de la velocidad máxima de 30 km/h en las calles de un solo carril por sentido. Si Pedro Sánchez no logra formar el nuevo Ejecutivo pronto, las cifras del 2020 podrían ser negativas.

El lado más negativo del balance es el de los motoristas. El número de fallecidos en este colectivo ha sido de 274, un 22% más que el año pasado. Grande-Marlaska ha anunciado un plan de actuación que abordará los 100 puntos de alta siniestralidad para los vehículos de dos ruedas y promoverá el uso de airbags en las motos.