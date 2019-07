Nuevo récord mundial: 230.000 vuelos en 24 horas

Un nuevo récord sacudió el cielo de la Tierra el pasado jueves 25 de julio. Con el fin de mes cerca, la mayoría del hemisferio norte ha preparado sus maletas para las vacaciones veraniegas, y las cifras de los vuelos no han hecho más que aumentar: La nueva marca a superar se ha situado en los 230.000 vuelos en 24 horas, superando y con creces al récord establecido en agosto del año pasado con 202.157 aeronaves.

El encargado de contabilizar estas estadísticas es la plataforma FlightRadar24, un servicio de seguimiento del tráfico aéreo global, que incluye además de los vuelos comerciales, el número de aviones de transporte de mercancías, jet privados, avionetas personales y viajes turísticos. Por lo que, salvo los desplazamientos secretos o militares, se han tenido en cuenta todos los aeroplanos que despegaron entre las 0:00 y las 23:59 del pasado jueves.

