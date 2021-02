El número de vacunados ya adelanta al de contagios en EEUU

Más de 26 millones de personas se han contagiado del coronavirus en Estados Unidos que, tras meses inmerso en la campaña de inoculación para inmunizar a la población contra la enfermedad, ha registrado más vacunados que casos del covid-19.

Hasta este lunes, son más los estadounidenses que han recibido una dosis de la vacuna de los que se han contagiado, ya que 26,5 millones de personas han recibido una o ambas dosis de la inmunización, según los datos recogidos por el Bloomberg Vaccine Tracker, frente a los 26,3 millones de personas que han dado positivo.

Estados Unidos ha estado administrando una media de 1,35 millones de dosis al día desde que inició la vacunación, hace seis semanas, aunque esto representa que solo el 1,8 por ciento de los estadounidenses han completado las dos fases y el 7,8 por ciento se encuentra a la mitad.

Según las cifras recogidas por la Universidad Johns Hopkins, 26.317.525 estadounidenses han contraído la enfermedad, siendo el país más afectado del mundo por la pandemia, de los cuales 443.361 han fallecido.

La media de siete días de nuevos casos de coronavirus en el país ha descendido a 144.861, mientras que la media diaria de muertes también se ha reducido a 3.135, según el Covid Tracking Project.

Casi 95.000 personas han sido hospitalizadas en todo Estados Unidos a causa de la enfermedad y casi 19.000 pacientes están en la UCI, de los cuales 6.291 están conectados a un ventilador.

El estado de Nueva York, uno de los más golpeados por la pandemia ha detectado este lunes 8.508 casos, la primera vez que las cifras de contagios diarios están por debajo de los 10.000 positivos desde finales de diciembre, según ha resaltado el gobernador del estado, Andrew Cuomo, a través de su cuenta de Twitter.

Today's update on the numbers:



Total COVID hospitalizations are at 8,003.



Of the 175,038 tests reported yesterday, 8,508 were positive (4.86% of total).



Sadly, there were 141 fatalities. pic.twitter.com/BRnsW4L4Vp