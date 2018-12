Números más buscados de la Lotería de Navidad 2018

¿Qué número de la Lotería de Navidad elegir? Cuando te estás jugando ganar cuatro millones de euros hacerse esta pregunta no es algo baladí. Hay personas que todos los años compran el mismo número esperando pacientemente a que esta vez la suerte les sonría. Y estos números, normalmente, suelen coincidir con alguna fecha especial, como un nacimiento, un cumpleaños o una boda.

Aún así siempre hay terminaciones que se buscan más que otras. Y 2018 no es una excepción. Por ejemplo, este año, según Loterías y Apuestas del Estado, sorprende la cantidad de veces que se han comprado los números 31518 y 01618, coincidentes con las fechas de la moción de censura de Rajoy y el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, respectivamente.

También triunfan los acontecimientos deportivos. Así, el 29418, que es cuando el FC Barcelona ganó la Liga, y el 26518, fecha en la que el Real Madrid obtuvo su última Champion, están practicamente agotados a estas alturas.

Pero más allá de las fechas también destaca que el 0 sea uno de los números más repetidos si atendemos al patrón que siguen los décimos que mayores búsquedas acumulan este 2018: el 00000, el 01500, el 18818, el 09500, el 2500, el 12492...

LAS TERMINACIONES MÁS BUSCADAS

Por su parte, según datos del portal Hispaloto.es, este año las terminaciones que más búsquedas acumulan contienen los números 9, 4, 7 y 8, aparte de algunos clásicos, como el 85, que ha salido seis veces en El Gordo (uno de los más premiados). Por su parte, los números 1 y 2 son los menos buscados y, además, corresponen con los menos agraciados históricamente. El 1 solo ha sido premiado ocho veces, mientras que el 2 únicamente ha salido trece.

También sorprende que el 13, el número de la mala suerte, no solo no sea evitado, si no que en 2018 vuelva a ser uno de los más elegidos para intentar hacerse millonario. Y es que, como dice el refrán, "la suerte no es para quien la busca, la suerte es para quien la encuentra".