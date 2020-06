La OCU y los sanitarios demandan mascarillas gratuitas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

¿Ciento diez euros al mes? A mi no me salen las cuentas. Creo que a bastante gente esto de las mascarillas le sale a devolver. Solo hay que darse un paseo por la calle para ver que hay poquísimas personas que hacen uso de ellas. Y lo peor, es que se cruzan contigo y no se molestan en separarse esos dos metros. Ya veremos la evolución...