Ojo si has recibido este SMS de Correos: es una estafa

Hace unos días la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) alertaba sobre una campaña de envío de mensajes de texto a móviles que suplantan la identidad de Correos. Es un timo. El objetivo es redirigir a la víctima a una página falsa que simula ser la de Correos, donde le solicitan realizar un pago mínimo por aduanas de 1, introduciendo datos personales y de la tarjeta de crédito en un formulario.

La estafa sigue muy activa, sobre todo, no pinches en el enlace ni des tus datos personales si lo recibes. Correos también ha alertado de esta nueva campaña de 'phishing' que busca tus contraseñas, los números de tu tarjeta de crédito y de tu cuenta bancaria.

Son numerosos los usuarios que están denunciando el timo a través de las redes.

@Correos me ha llegado esto sin tener nada pendiente, se trata de una estafa? pic.twitter.com/c6Zlv2WMVv — Gerard A. 🎗 (@Degrar) October 30, 2019

Hola, es un intento de Phishing suplantando nuestra identidad. Por favor, no pinches ningún enlace, no des tus datos y elimina el mensaje. Un saludo https://t.co/ndNmg7hOfV — CorreosAtiende (@CorreosAtiende) October 30, 2019

¡ALERTA DE PHISING!

Algunos de nuestros clientes están recibiendo estos SMS suplantando la identidad de #Correos. Por favor, no pinches ningún enlace, no des tus datos y elimina el mensaje. #NoPiques pic.twitter.com/bShzpyFuuJ — Correos (@Correos) September 6, 2019

Si has recibido un SMS de estas características, has accedido al enlace y has facilitado tus datos personales y los de tu tarjeta bancaria, contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para informarles de lo sucedido.

Lenguaje cuidado

El SMS enviado se identifica como Correos, Express o Paquete y en algunos casos, se dirige personalmente al usuario mencionando su nombre. El pago que se solicita por aduanas es mínimo (1), hecho que posiblemente haga que más víctimas piquen al no suponer un gran coste. Llama la atención que el lenguaje utilizado tanto en los SMS como en la página web es correcto, lo cual no suele ser habitual ya que abundan las faltas de ortografía en numerosas estafas de este estilo, debidas en gran parte al uso de traductores automáticos.

Desde la oficina del Instituto Nacional Seguridad alertan de que se ha detectado que las URL cambian constantemente, por lo que hay que permanecer en alerta y no confiarse para no caer en la estafa. Además, no se descarta que puedan aparecer nuevos SMS de características similares que intenten engañar a los usuarios con técnicas similares.