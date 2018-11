Ojo si vuelas con Ryanair: cierra su 'app' y su web 12 horas y no podrás facturar

Ryanair ha anunciado que su página web y la aplicación móvil no estarán disponibles durante 12 horas por mejoras en sus sistemas, desde las 18.00 horas del miércoles 7 de noviembre hasta aproximadamente las 06.00 del jueves 8. Según informa la aerolínea, durante este tiempo, los servicios de 'check-in 'online' no estarán disponibles, con lo que no podrás ni facturar ni imprimir los billetes.

Ryanair ha contactado por correo electrónico y mensaje SMS a todos los clientes que tienen reservas para volar el miércoles 7 y jueves 8 de noviembre, aconsejándoles que hagan el' check-in' de su vuelo este martes, 6 de noviembre, antes del cierre de la página web.

De la misma manera, durante este tiempo, no será posible hacer nuevas reservas ni cambios en las reservas ya existentes.

La compañía recuerda que al facturación del vuelo y el equipaje en el aeropuerto estará abierta desde dos horas antes de la salida del vuelo, y "se recomienda encarecidamente" que se realice con suficiente antelación. La facturación de equipaje cierra 40 minutos antes de la salida del vuelo.