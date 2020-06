La OMS aclara un "malentendido" sobre los asintomáticos y la transmisión del virus

La OMS ha tenido que salir al paso de unas declaraciones de Maria Van Kerkhove, responsable técnica de la célula encargada de la gestión de la pandemia en el organismo, que el lunes afirmó que es "muy raro" que las personas asintomáticas transmitan el virus. Diversos científicos saltaron inmediatamente a cuestionar esta afirmación y la propia Van Kerkhove ha tenido que "aclarar" lo que considera un "malentendido".

"Utilicé la expresión 'muy raro' pero es un malentendido afirmar que las transmisiones asintomáticas son globalmente muy raras. Yo hacía referencia a pequeño grupo de estudio", ha matizado ahora.

La polémica se originó el lunes cuando esta epidemióloga de la OMS dijo que, en base a los estudios realizados en muchos países, la transmisión del coronavirus por parte de personas asintomáticas parecía "muy rara". "Estamos pendientes de recibir más datos para confirmar realmente este extremo. Pero parece muy raro que una persona asintomática transmita la enfermedad", añadió en una rueda de prensa virtual.

La frase abrió un debate en redes sociales entre la comunidad científica. "Contrariamente a lo que dice la OMS, no es científicamente posible afirmar que los portadores asintomáticos del SARS-CoV-2 son poco contaminantes", señaló el profesor Gilbert Deray, médico en el Hospital Pitié-Salpêtrière.

El profesor Liam Smeeth de la London School de Higiene y Medicina Tropial, se manifestó "sorprendido" por la afirmación de la OMS: "Hay aún incertezas científicas, pero las infecciones asintomáticas podrían ser del 30% al 50% de los casos. Los mejores estudios científicos hasta ahora sugieren que hasta la mitad de casos han sido infectados por personas asintomáticas o preasintomáticas", ha añadido Smeeth.

Los comentarios de los científicos forzaron una primera reacción de Van Kerkhove en Twitter: "Los estudios completos de personas asintomáticas son difíciles de dirigir, pero las pruebas disponibles a partir de los datos suministrados por los estados miembros de la OMS sugieren que las personas contaminadas y asintomáticos son mucho menos susceptibles de transmitir el virus que aquellas que desarrollan síntomas".

