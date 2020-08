La OMS afirma que "quizás nunca haya una solución" para el coronavirus

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Lo de la OMS es increíble, ya con estas declaraciones se retratan. Quieren que vean que se les necesitará para toda la vida y no saben como crear esa dependencia de un organismo totalmente inútil. Lo que no tiene solución es que dejen de mentir tanto, de no haber hecho el trabajo que tenían que hacer. Ahora si apoyo económico ven peligrar su existencia y cada dia sacan una historia nueva. Nunca imaginé que la OMS era realmente un chiringuito inútil.