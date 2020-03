La OMS avisa a España e Italia de que el aislamiento no basta frente al coronavirus

La OMS... Un organismo inútil. De que vale un organismo mundial de la, salud que no ha podido ver lo que se avecinaba. Para que sirven sus miles de expertos? Para dar recomendación cuando el desastre ha llegado? Todos con sus sueldazos y no han hecho su trabajo que era avisar y preveer y alarmar lo que fuera necesario a los países de que podía suceder. Cuantos epidemiologos hay en este organismo? Como no pueden ver el alcance y su nivel de contagio que había en China y saber como se expanderia? Para que ha valido este organismo si nadie le hace caso si es que dio alguna alerta? Para nada. No vale para nada.