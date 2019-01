El oncólogo Josep Baselga ficha por una farmacéutica

La multinacional Astra Zeneca ha fichado al oncólogo español Josep Baselga (Barcelona, 1959) como responsable de su unidad de investigación y desarrollo para el cáncer. El experto dejará definitivamente el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, uno de los centros más prestigiosos de investigación clínica del cáncer.

La polémica en torno a la figura de Baselga se desató hace unos meses, cuando se descubrió que el médico no había especificado en varios de sus trabajos de investigación las ayudas de las farmacéuticas. La paradoja es que ahora pasará a trabajar para una de ellas: la compañía Astra Zeneca, con sede en Virgina (Estados Unidos), que se hace así con los servicios de uno de los principales líderes en oncología, con amplia experiencia en el desarrollo de terapias innovadoras para el cáncer.

El diario The New York Times, quien dio a conocer este escándalo junto a ProPublica, informó el lunes de que, según la base de datos federal, Astra Zeneca pagó a Baselga 28.750 dólares por trabajos de consultoría en el 2013 y el 2014 acerca de medicamentos no específicos. El médico no reveló ninguna relación con empresas, incluida Astra Zeneca, en docenas de artículos escritos por él en los últimos años.

CAMBIOS / En un comunicado, la farmacéutica explica que el fichaje de Baselga forma parte de cambios en su organización, pues crea dos unidades de investigación y desarrollo, una para biofarmacia (cardiovasculares, renales y metabólicos CVRM y respiratoria) y otra para oncología, un área que acostumbra a ser la más costosa de una farmacéutica.

La unidad de investigación y desarrollo de BioPharmaceuticals estará dirigida por Mene Pangalos, quien anteriormente era responsable de la unidad de biotecnología de medicamentos innovadores y desarrollo temprano de la compañía.

Por su parte, la unidad de investigación y desarrollo para oncología será dirigida por Josep Baselga, quien ha centrado su carrera en el desarrollo de agentes dirigidos para el tratamiento del cáncer de mama, así como estrategias para superar los mecanismos de resistencia. Esta unidad de nueva creación refleja el cambio de Astra Zeneca hacia los tratamientos contra el cáncer, una de las áreas más populares de la industria.

En un comunicado de la compañía, el director ejecutivo, Pascal Soriot, describe a Baselga como un «líder científico destacado», cuyos «logros clínicos» han llevado al desarrollo de «medicamentos innovadores».

Josep Baselga fue médico jefe en el Memorial Sloan Kettering y profesor de medicina en el Colegio Médico Weill Cornell. Antes de esto, fue jefe de la división de hematología-oncología y director asociado del Centro de Cáncer del Hospital General de Massachusetts y profesor de Medicina en Harvard.

Baselga dimitió el pasado septiembre de su cargo de director del Memorial Sloan Kettering tras una información de The New York Times y de ProPublica en la que lo acusaban de haber recibido ayudas millonarias de la industria farmacéutica sin haberlo reflejado en sus trabajos de investigación, tal como es preceptivo en Estados Unidos. Baselga lo justificó como un fallo.

En diciembre, la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer dijo que Baselga había renunciado a su puesto como editor jefe de su revista Cancer Discovery porque «no se adhería a los altos estándares» de los conflictos de intereses que el grupo espera de sus líderes.