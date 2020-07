La ONU propone una renta básica temporal para más de un tercio de la población mundial

La nueva normalidad, que ya se venía imponiendo incluso antes del virus, es que no va a haber trabajo para todos, como no lo hay ya, pero a día de hoy, todos los expertos coinciden que la creación de empresas se va a concentrar en una serie de puntos ya consolidados, y cualquier intento de atraer empresas a zonas que no tengan ya ese incipiente polo industrial, serán engaños cuyo objetivo será recibir dinero en subvenciones para marchar sin consolidar la implantación empresarial. Ante ello la única forma de mantener una sociedad cohesionada y que no conlleve un desastre social, paliado hasta ahora en España y en la mayoría de los países, por el trabajo en negro y en España principalmente por el apoyo que ha supuesto la pensión de jubilación para hijos y nietas, sólo cabe un reparto de parte de la riqueza con Prestaciones cuya entrega supone establecer unas condiciones y requerir unos cumplimientos. EL TRABAJO ES LIMITADO, y cada vez se concentra en determinadas zonas, sino queremos una revuelta social busquemos soluciones imaginativas. CUALQUIER ANUNCIO DE CREACIÓN EN EXTREMADURA DE SUPEREMPRESAS CON MUCHOS PUESTOS DE TRABAJO AL IGUAL QUE EN PLASENCIA, son estafas, buscan la subvención y terreno gratis rápido pero no existe un proyecto creible, parques temáticos, azucareras, máquinas de fútbol, baterías de litio, cuando se está en contra de la mina de litio y perder el tiempo en el pleno con estos temas con los problemas de la ciudad, parece de poca sesera, saludos