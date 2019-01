Las organizaciones feministas a Vox y PP: 'Los derechos de las mujeres no se negocian'

"Con citas electorales la próxima primavera, se impone la necesidad de que, especialmente las mujeres, por lo mucho que nos jugamos, ejerzamos nuestra responsabilidad democrática y dejemos claro que nuestros derechos son intocables y que no hay pacto posible con quienes defienden en las instituciones las pretensiones de los violentos. No vamos a callar". Así termina el manifiesto 'Ni un paso atrás' que han secundado más de 100 organizaciones feministas y que este miércoles fue leído en una multitudinaria rueda de prensa en Madrid y otras 20 ciudades, como "casilla de partida" de un conjunto de acciones que los colectivos de féminas llevarán a cabo para mostrar su rechazo a Vox, desmontar sus "falacias" y pedir a PP y Cs que "no negocien los derechos de las mujeres".

De entrada, el próximo 15 de enero las asociaciones andaluzas han convocado una gran concentración ante el Parlamento andaluz, que se repetirá por la tarde en todas las provincias. A partir de ahí, los colectivos feministas avisan de que llevarán a cabo una "campaña constante y permanente" con la vista puesta en calentar motores de cara al 8-M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, jornada en la que no dudan que los planteamientos contrarios a la ley contra la violencia machista de Vox serán protagonistas.

Asimismo, asociaciones como la Federación de Mujeres Progresistas o Mujeres Juristas Themis estudiarán la posibilidad de solicitar la ilegalización del partido ultra y de querellarse contra sus líderes por injurias y calumnias. Aunque, según admitió la presidenta de Themis, María Ángeles Jaime de Pablo, esas vías son "largas y costosas" y no producen resultados inmediatos. La ilegalización se fundamentaría en que Vox vulnera el principio de igualdad recogido en la Constitución, si bien, tendría pocos visos de salir adelante porque hasta ahora la única ilegalización de un partido en España, la de Batasuna, se ha basado en que justificaba la violencia de ETA.

Los colectivos feministas han pedido a la sociedad que secunde sus movilizaciones y a PP y Cs que no accedan a las "pretensiones e imposiciones" de Vox, que pide derogar las leyes andaluzas contra la violencia machista, de igualdad y de apoyo al colectivo LGTBI como condición para que sus 12 diputados autonómicos apoyen la investidura del popular Juanma Moreno.