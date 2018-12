Papá Noel está a la espera de un trasplante de riñón. Parece palmario después de una vida de excesos y más risas que llantos. ¡Jojojó…! ¡Qué bien se ríe Santa! Santa Claus, Santa Clós,… Santa es un diabético del tipo dos (o más). Santa va en trineo para que le sufra menos el pie gotoso. Santa es un gordo de tonel. Santa se ríe y no sabemos de qué. ¡Jojojó…! Le pasa, como a los Reyes Magos, que descansa más que trabaja. Pero, en cuanto adelgace y puedan operarle, esto va a ser una Jauja de regalos en cascada.

Lo de gordo, pase, pero que sea macho no deja de ser una mancha heteropatriarcal. ¡Como si solo los hombres repartieran regalos y dichas! Porque los regalos son masculinos, pero las dichas son femeninas. Cuentan que en vida, San Nicolás, salvó de la más vergonzante soltería a tres muchachas a las que su padre no podía dotar; San Nicolás dejó monedas de oro en los calcetines de las tres doncellas; calcetines que, como ustedes bien habrán sospechado, se secaban junto a la chimenea. Historieta que, allá por el Medievo, pudiera sostenerse en pie, pero que en los tiempos presentes resulta manifiestamente contraria al viento que más sopla.

Quizá debiéramos poner a régimen al señor gordito que reparte juguetes. Y operarle el sexo. Y lo que se tercie. O, simplemente, darle puerta y contratar papás de sexos alternativos. Mamitas Noel. Nada de Playboy, por supuesto. Algo navideño (para todos los públicos). Con su saquito de diseño para regalos on line. Yo creo que los niños ya saben que los regalos los traen los muleros de Amazón y no los renos del Polo Norte. Vaya,... ¡los renos! Lo de los renos también da para unas palabritas. ¿Es razonable atormentar a los ocho renos de marras durante la Nochebuena? Jornada extenuante, bajo el frío extremo; bien está eso para el viejo diabético, pero no para sus martirizados renos lapones. ¡Libertemos a los renos! O renas, que de todo habrá. ¡Jojojó…!

De niño no tenía noticia alguna de la existencia de Papá Noel, pero, visto lo visto, empieza a darme pena el interfecto. Lo de Papá Noel es un dislate. Para anunciar Coca-Cola tiene un pase, para dar color a la nieve puede que también, pero como mensajero navideño resulta un ser destartalado. Inconveniente, incluso.

De cuando estuve en Bari, además de magníficos helados de tutti frutti, recuerdo la basílica donde está enterrado San Nicolás. Putin donó, en nombre y con los cuartos de los rusos, una imponente estatua del que es Santo Patrón de los rusos. En la basílica católica de Bari abundan los ortodoxos venidos del Este. Ese simpático ecumenismo me enterneció. Incluso acudí a la misa ortodoxa que se celebra cada día en la cripta. Me encantó su rancia liturgia. Pero, de vez en cuando, me venía a la mente Papá Noel, el rojo, el trasunto del santo que los yankees se sacaron de la chistera a mediados del XIX; y en el silencio de la cripta le oía reír: ¡Jojojó…!

Estoy ahora pensando que Papá Noel, para más inri, es blanco. Los Reyes Magos, a pesar de ser execrables monárquicos, son, al menos, multirraciales. Gordo o flaco, hombre o mujer, blanco o negro, va siendo hora de pedirle que este año a nadie le falte lo que sea honesto desear. Bonito concepto: «lo que sea honesto desear». Expresión que me recuerda los mensajes de Navidad de antaño, de muy antaño, cuando los Reyes Magos tenían el monopolio de regalar lo que era honesto desear. ¿Verán ustedes el mensaje de Navidad del Caudillo, perdón, del Rey? Otro residuo heteropatriarcal. ¿Y qué cenarán? No se les ocurra comer bichos muertos. Verde, mucho verde,… así vamos adelgazando. Y cuidadín con los dulces, veneno universal que tanto diabético mata. Pidan, pero pidan con mesura. Bien unos modestos calcetines de colores como los que, a buen seguro, pedirá mi amigo Juanma Cardoso. Bien un bolerazo de amor de esos que canta, de vez en cuando, Rafa Angulo en estas mismas páginas. Bien una ración de buenas letras de las que despacha Rosalía Perera. De todo quisiera, pero si es mucho pedir, Noel, me conformo con los calcetines de colores.

O nada. Yo, como si de nuevo estuviera arrodillado en aquella basílica de Bari, pidiéndole a Dios, atónito ante mis hermanos ortodoxos, pido por todos ustedes. Que la Navidad les sea grata, que sigan leyéndonos, que no falten flores en su hogar, que a mi director le alcancen todas las bendiciones y que a los que hacen este periódico les alcancen por dos. Que no se muera nadie (bueno, los feos sí). Que mi amigo José Manuel tenga pronto riñón nuevo, que Eduardo gane a la mayor brevedad la batalla al cáncer y que descubran una cura (¡pero ya!) para lo de mi amigo Marco. No pido más. Bueno, para mí, querido Papá Noel, si te acuerdas, los susodichos calcetines de colores. ¡Feliz Navidad, gentiles lectores!!