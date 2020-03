Parte de España llega al pico de contagios

Algunas zonas de España parecen haber llegado ya el pico de contagios de coronavirus. Los datos son preliminares, pero las autoridades sanitarias consideran que es muy posible que determinados territorios estén ya en ese umbral. No concretan qué lugares. Ahora, lo preocupante, insisten, es que las acumulaciones de casos graves saturen las ucis, un desborde que, calculan puede llegar a finales de la próxima semana.

La noticia se ha conocido el día que España registra ya un total de 72.249 casos postivos de coronavirus y 5.690 muertes. Las muertes han alcanzado, este sábado, un nuevo récord: han subido en 832 casos con respecto al día anterior (un 17,13% más con respecto al día anterior), pero la buena noticia es que los contagios (8.189 más), aunque siguen subiendo (son un 12,73% más), continúan haciéndolo más lentamente.

Estos datos podrían indicar que en "parte importante del territorio" ha llegado ya al pico de contagios. Así lo ha apuntado el director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón. “La enfermedad se está estabilizando. Podríamos pensar que algunas zonas de país podría estar superando ese pico, aunque a nivel nacional no podemos avanzar nada”, ha planteado en la rueda de prensa de este sábado. “No sabemos exactamente cuándo tendremos la confirmación, pero estamos llegando al pico de esta curva, que tanto preocupa, en algunas zonas del país ya pueden estar incluso superándolo, pero tenemos que ser muy precavidos porque son datos preliminares”, ha añadido.

Con estas cifras, la preocupación del Gobierno se centra ahora en el posible colapso del sistema sanitario en las autonomías más azotadas por el coronavirius, especialmente en las unidades de cuidados intensivos. “Vamos a llegar a la saturación de las ucis como pronto final de la semana que viene o principios de la siguiente", ha explicado Simón, que ha opinado que las medidas implementadas para evitar los contagios "son suficientes para controlar la transmisión". Sin embargo, ha recordado, aunque el contagio baje, el número de casos acumulados en los hospitales no desciende hasta los siguientes siete o diez días. "Tenemos que hacer un esfuerzo extra para bajar más deprisa, para que el efecto de acúmulo sea el menor posible", ha apelado. “Tenemos que conseguir, para que no haya colapso en las ucis, que haya un bajón mas rápido para no llegar al punto crítico de capacidad".

Ayer viernes los contagios habían subido un 14,01%; el jueves, un 18,02%; el miércoles, un 20,01%. En tres días, el ritmo de subida se ha rebajado en ocho puntos. El ascenso es más lento: este era uno de los principales objetivos del confinamiento. Las personas curadas son ya 12.285. Los pacientes en ucis, 4.575.

Madrid sigue siendo la comunidad más afectada por la pandemia: registra 21.520 casos positivos y 2.757 muertes. También 6.326 altas hospitalatarias. Cataluña es la segunda región más golpeada: tiene 14.263 casos y 1.070 muertes (y 3.106 personas curadas). País Vasco registra 5.136 contagios, 70 muertes y 98 altas.

Nuevos estudios

Con esta situación, el Instituto de Salud Carlos III ha decidido poner en marcha un proyecto para evaluar la eficiencia y seguridad de tratamientos contra el COVID-19 mediante la transfusión de plasma de enfermos curados. Así lo ha desvelado su directora, Raquel Yotti, en rueda de prensa este sábado.

Además, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ya ha autorizado ocho ensayos clínicos de tratamientos para controlar la infección por el nuevo coronavirus, y estudia autorizar otras 84 propuestas. La directora de este organismo, María Jesús Lamas, ha subrayado que el objetivo prioritario es identificar factores predictivos de la enfermedad y analizar las opciones de tratamiento que puede haber para el Covid-19.

Crematorios colapsados

Mientras tanto, la situación se complica. La saturación que sufren en Madrid los crematorios ha obligado a las funerarias privadas a trasladar a los fallecidos a otras comunidades para que puedan ser incinerados. En Madrid, epicentro de la pandemia en España, se han creado dos morgues provisionales: el palacio de hielo, al que la UME ha trasladado a 83 fallecidos, y el edificio terminado de la ciudad de la justicia, complejo inacabado. En Madrid los velatorios están prohibidos desde el lunes, tenga el fallecimiento relación o no con el coronavirus.