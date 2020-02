Los pasajeros del vuelo de Air Canada muestran imágenes del interior del avión

Muchos de los pasajeros del vuelo de Air Canada que sobrevuela las inmediaciones del aeropuerto de Madrid Barajas para realizar un aterrizaje de emergencia están transmitiendo información e imágenes del vuelo. En esos tuits, aseguran "estar tranquilos" y que el comandante del vuelo AC837 les ha explicado que aterrizarán de emergencia en Barajas, pero que antes tienen que descargar combustible, por lo que están realizando vuelos en las inmediaciones del aeropuerto. La hora prevista del aterrizaje es pasadas las siete de la tarde de este lunes.

Estos son algunos de los tuits de los pasajeros:

We will be landing in an hour. It is a tire that went into the engine. We still have other tires and a military plane just checked us out to make sure all was ok. pic.twitter.com/iAdhzQCxh5