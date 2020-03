Un paseo por teléfono

La orden de quedarse en casa ha confinado a todos en sus hogares. Muchos tienen con quién compartir la cuarentena pero también hay quién añade a la imposibilidad de pisar la calle otro factor de riesgo: la soledad. En Extremadura uno de cada cuatro mayores vive solo y en el tiempo en el que la situación de estado de alarma se prolongue no tendrán más contacto con el exterior que a través del teléfono. Para que se haga más llevadero, los scouts de Cáceres proponen su particular iniciativa y ofrecen a personas que esté en esta situación, en especial a las que son más vulnerables, la posibilidad de dar un paseo, pero sin salir de casa para hacer frente a ese doble obstáculo que impone el confinamiento para evitar posibles contagios por coronavirus. Desde sus redes hacen ya un llamamiento e invitan a que cualquiera que conozca un caso de estas características que se ponga en contacto con el grupo a través del email caceres@scoutscatolicos.es. «La idea es que la gente que se sienta solo no lo esté, las horas que pasamos en casa en solitario se hacen muy largas, nosotros queremos cuidar de esas personas», expone a este diario Begoña Iglesias, coordinadora de uno de los grupos de scouts católicos. En Cáceres hay cuatro grupos que integran más de 500 personas, dos de ellos están coordinados por la diócesis de Coria Cáceres.

«Hay mucha gente que se pregunta cómo puede ayudar y no queremos que se pierda la posibilidad de hacerlo desde casa», pone de relieve. En ese sentido, y en vista de que la medida de aislamiento en los hogares puede prolongarse más de 15 días, los Scouts ofrecen con este acompañamiento telefónico hacer también un seguimiento de esas personas de cara a detectar si hay algún caso de riesgo y derivarlas a los equipos psicológicos para que puedan ayudarles. De hecho, Iglesias avanza que perfilan ya un protocolo de actuación con los voluntarios para gestionar si se produce algún caso de este tipo. «Al principio estamos todos fuertes pero con el paso del tiempo se hará más duro, , el propósito es estar pendientes de ese sector más vulnerable, es importante servir de apoyo emocional, a veces hablan con familiares pero necesitan otra cosa, que no se hable solo del tema del virus, distraerles, que puedan tener una conversación cuando lo necesiten», concluye.

Del mismo modo, la delegación de personas con discapacidad de la diócesis de Coria-Cáceres se ofrece a todas las personas con discapacidad y sus familias para que si lo desean puedan comunicarse con ellos. Así, pone a disposición de todos para lo que puedan necesitar, aunque sólo sea hablar por teléfono, y que no se sientan solos, los teléfonos 627203076 y 630850847 y el correo discapacidad@diocesiscoriacaceres.es .

Por su parte, instituciones como el ayuntamiento cacereño han habilitado también un teléfono para las personas mayores, 927 213339, que se podrá usar también para «acompañamiento telefónico a los mayores que están solos» y «para los que necesiten ayuda para algo concreto, como ir a la compra o porque no saben cómo gestionar algunas de las cuestiones de la vida cotidiana para las que normalmente tienen ayuda de familiares o amigos».