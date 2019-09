Un pastor evangélico que ayudaba a enfermos de depresión se suicida

Jarrid Wilson, un conocido pastor evangélico de EEUU y fundador de una oenegé que ayudaba a enfermos de depresión, se ha suicidado, según han confirmado fuentes de la Harvest Christian Fellowship, la megaiglesia cristiana de California de la que era un destacado dirigente.

Wilson, de 30 años, casado y padre de dos hijos, había manifestado abiertamente que también sufría depresión. El pasado agosto, en su página de Instagram, afirmaba: "Admitir que luchas contra una enfermedad mental no te hace mal cristiano" y añadía: "Soy un cristiano que también lucha contra la depresión. Existe y está bien admitirlo".

En su último tuit, Wilson afirmaba que "amar a Jesús no siempre cura los pensamientos suicidas, ni la depresión, ni el síndrome postraumático ni la ansiedad. Pero siempre nos ofrece consuelo".

Loving Jesus doesn’t always cure suicidal thoughts.



Loving Jesus doesn’t always cure depression.



Loving Jesus doesn’t always cure PTSD.



Loving Jesus doesn’t always cure anxiety.



But that doesn’t mean Jesus doesn’t offer us companionship and comfort.



He ALWAYS does that.