Una patada al machismo

Llegar sola a casa. Sin necesidad de llevar el móvil entre las manos fingiendo que hay alguien en la otra línea. Sin necesidad de ir haciendo sonar las llaves y sin acelerar el paso o cambiar de acera. Sola y tranquila. Sin miedo a que el peligro aceche en cualquier momento. Es muy sencillo. Mañana domingo, como cada 8 de marzo, mareas de mujeres volverán a salir a las calles para reivindicar derechos, cierto es que se han alcanzado metas pero este, como tantos otros, aún queda pendiente. El derecho a vivir sin miedo. Cierto es que todo cambio pasa irrefrenablemente por la educación, hay que enseñar a los hombres a no acosar y a no violar pero mientras esa educación llega y se interioriza en las generaciones presentes y en las que vienen, hay mujeres como Sonia Herguijuela (Cáceres, 1976) que se encargan de dar herramientas a las mujeres para que su miedo, uno compartido por todas, sea menos miedo. Ella enseña a otras mujeres cómo actuar y cómo defenderse en el caso en el que tengan que enfrentarse a una situación límite.

Desde hace años, en la capital cacereña ya van cuatro, imparte clases de autoprotección a grupos de mujeres. Precisamente, este sábado organiza un taller dentro de las actividades programadas por el ayuntamiento con motivo del día de la mujer. Es diligente en su discurso, parlanchina y ocurrente. «Cuando me pongo nerviosa hablo mucho». Tiene claro cuál es su objetivo. Y lo defiende con firmeza, con la misma seguridad con la que unos minutos más tarde muestra en el tatami las técnicas para zafarse de un violador. Es certera. Desliga las clases del resto de disciplinas, a pesar de que ella se formara de pequeña en este campo. «Esto no es un arte marcial». Sonia es una experta. Es cinturón negro segundo Dan en Defensa Personal Femenina y campeona de España junto a su marido en defensa personal policial y preside la escuela sin ánimo de lucro Ronin Fight Club en Cáceres. Ha sido una pionera aunque confiesa que llegó de forma fortuita. Es protésica dental pero los derroteros de la vida le llevaron por otros caminos. «Igual te corto un jamón que te vendo un vino». Vive convencida de que todo ocurre por alguna razón. Tanto es así, que fue la vida –y el amor- la que la llevó a Madrid. «Mi marido viajaba mucho por su trabajo y yo estaba sola». Recuerda el día que lo cambió todo. «Iba por la calle y noté que alguien me seguía, intenté convencerme de que era un invento mío, que era una paranoia, me subí al metro y me cambiaba de vagón en cada parada y él seguía ahí, y decía no puede ser, tenía que salir del metro y caminar sola a casa y llegué sin que pasara nada pero cuando mi marido volvió le dije ‘enséñame a defenderme’».

Lo primero que aprendió es a observar. Y a anticiparse a lo que puede ocurrir. Eso tiene un nombre. Ella lo denomina tener conciencia situacional. «Habitualmente no prestas atención a muchas cosas, porque vas despistada con el móvil». Por paradójico que pueda resultar, lejos de generarle obsesión, le ayudó a saber mirar más allá. «Prestando atención podemos ver lo que nadie ve». Una vez superada esa fase, comenzó con la técnica.

Por sus clases pasan desde jóvenes de 14 años hasta mujeres de 70. Les enseña desde parar conductas habituales machistas de acoso hasta la protección ante una situación de agresión. «Mis talleres son sencillos». «El propósito es que sepan reaccionar». En cuestión de minutos muestra dos ejercicios. Con dos gestos consigue librarse de su presunto agresor. No todo es fuerza. Aquí se aplica aquello de «más vale maña». Y lo bueno de la maña es que puede aprenderse. Relata cómo al principio las alumnas no se creen que funcione hasta que lo comprueban y ven que es posible. «Cuando ven que son capaces les da un subidón porque piensan ‘yo también he podido’». Ya se encarga ella de hacer saber que se puede.