Pepa Bueno: «La segunda ola de la pandemia exige un liderazgo del Gobierno»

Ha regresado a la tierra para volver a hacer radio. El viernes le puso nuevamente voz al ‘Hora 25’ de la Cadena SER desde su Badajoz natal. Horas antes de que el piloto rojo le abriera una noche más el micrófono, habló para este diario. La periodista confiesa que no se explica la desaparición del liderazgo del Gobierno en esta segunda ola de la pandemia y apela a la necesidad de que tome el timón aún respetando la autonomía de las comunidades.



-¿Cómo se siente volviendo a hacer radio en Extremadura?

-Siempre hay un pellizco de emoción cuando vuelves a casa y es para hacer radio, para hablar del papel de las mujeres en esta coyuntura tan rara en la que estamos y en un momento histórico como el que vivimos.

-¿Qué diferencia hay entre informar por la noche y hacerlo por la mañana?

Son dos miradas distintas, por la mañana la premisa es enfocar el día y es muy nerviosa. Cuando no había redes sociales o internet te informabas por la radio o por el periódico del día. Ahora, si ocurre una noticia se conoce al segundo. Hay bastante gente que abre un ojo y lo primero que hace es mirar Twitter y las páginas web de los medios. Por la noche tenemos que hacer el esfuerzo de aportarles el análisis, quitar el ruido y quedarnos con lo esencial de la jornada.

-¿Al oyente le aportan las tertulias o son refugio de periodistas?

-A los oyentes les gusta el análisis, la reflexión y también los que comentan la actualidad. Se identifican con ellos. Los tertulianos son personajes del programa. En España a veces la palabra tertulia tiene una connotación negativa, pero hay cuestiones en las que se necesita información precisa y criterio de la mano de expertos. Queremos una mirada abierta y plural.

-¿Los periodistas mantienen distancia respecto a los políticos?

-Estamos cayendo en un momento de excesivo amiguismo entre periodistas y políticos, y al final se acaba teniendo síndrome de Estocolmo. Hay que establecer una distancia si queremos seguir manteniendo la credibilidad y la fiabilidad. Es importante que la gente escuche o lea a quienes no piensan como ellos. Eso enriquece el debate. Estamos en un punto en el que los oyentes escuchan la radio que dice lo que ellos piensan. Si no, se enfadan y cambian de emisora. Somos una sociedad que está siempre enfadada y ofendida.

-¿Están los políticos a la altura de los ciudadanos o son los políticos un reflejo de la sociedad?

-Todos salimos del mismo sitio. Hay una tendencia a señalar a colectivos, y el de los políticos es uno de ellos. Constantemente se habla de la altura de los políticos de antes... aunque bueno, los políticos salen de la sociedad, los elegimos entre nosotros y cada dos generaciones surge un grupo de políticos que responde a su tiempo, a la sociedad que los elige y a la sociedad que los ha formado. Sí me parece relevante que si denostamos tanto el oficio de político, si hacer política se convierte en un ejercicio de alto riesgo porque se descalifica toda la política, se va al insulto personal... no se dedicarán los mejores y ahí perderemos. Creo que hay que reivindicar la política como un ejercicio imprescindible de las democracias y ojalá que los ánimos se serenen.

-Y al hilo de esto, ¿la corrupción de un político es una proyección de la corrupción de la sociedad?

-No me atrevería a decir tanto, pero desde luego uno solo no se corrompe, se corrompe en la relación con los otros. La corrupción ha existido continuamente y una de las ventajas de la democracia es que podemos descubrirla y juzgarla. Cuando no había herramientas democráticas para ello, igualmente había corrupción.

-¿Qué opinión le merecen los disturbios que se han producido en distintas ciudades del país?

-Me resultan muy preocupantes, primero porque la pandemia es mantener distancia social y ahí no se producía. Segundo porque hay empleo de la violencia. Considero que la pandemia y las limitaciones que impone no suspende nuestros derechos fundamentales, y el de protestar y manifestar una opinión en contra de las decisiones que toma el Gobierno forma parte de nuestros derechos y nuestras libertades, ahora bien, los disturbios teñidos de violencia y de negacionismo de una evidencia me preocupan bastante.

-¿Durante la moción de censura Pablo Casado se afianzó como líder o fue un espejismo?

-Si fue un espejismo tendremos que comprobarlo con el tiempo, cuando tome decisiones sobre asuntos concretos de la política. Desde luego hizo un gran discurso, que entroncaba con la derecha conservadora europea y no con la extrema derecha a donde le llevaba la competencia con Vox. Actualmente hay que saber si fue solo un discurso o es una estrategia política, si se sostiene en el tiempo, si la crítica al Gobierno y la tarea de la oposición, que es imprescindible se ejerce desde esa posición y no en esa carrera alocada de competir con la extrema derecha en a ver quién la suelta más gorda.

-¿Puede valorar la gestión del Gobierno frente al coronavirus?

-Hay una metáfora de Íñigo Errejón que uso frecuentemente para describir la impresión que tenía del Gobierno en la primera ola de la pandemia, que es ‘ir corriendo atándose las zapatillas a la vez’. Tuve esa primera impresión, ir corriendo tratando de tapar agujeros, equivocándose mucho, como se equivocaron todos los ejecutivos, y enfrentándose a una oposición durísima con una crisis sanitaria. Han pasado ocho meses, seguimos aprendiendo del virus, la crisis sigue siendo de una gran envergadura, pero no me explico la desaparición del liderazgo del Gobierno en esta segunda ola de la pandemia. El respeto a la autonomía de las comunidades no solo no es incompatible sino que exige una coordinación y un liderazgo fuerte del Gobierno de España. Me resulta inexplicable que el Ejecutivo esté renunciando al liderazgo ante una crisis de esta magnitud, con una ciudadanía muy asustada, muy preocupada, con una enorme incertidumbre.

-¿Cree que a Extremadura le va a costar más salir de esta crisis?

-Pienso que la crisis castiga de forma muy dura a las grandes ciudades donde el movimiento es imprescindible. Espero y quiero creer que no golpee especialmente a Extremadura, que dispone de alguno de los lujos que exige una pandemia como esta: el espacio, vivir de otra manera.

-¿Estados Unidos y el mundo ganarán sin Donald Trump?

-Sin ninguna duda. Su propia reacción al resultado electoral ya era la guinda del pastel. El populismo radical de extrema derecha no lo trajo Trump, ya estaba ahí. La mentira política no la trajo Trump, ya estaba ahí. Trump deja un mundo más inseguro y peor que cuando él llegó.

Y en toque de humor, ¿usted dice Tramp, porque hay gente que pronuncia Trump, Tromp...?

Hablo como la gente que habla del lugar donde vive y suelo referirme a los individuos de un modo que sea reconocible por la mayoría.