Personal de una residencia de alzhéimer en Plasencia pide mascarillas a la ciudadanía

El personal del centro de alzhéimer Los Pinos de Plasencia ha recurrido al llamamiento ciudadano para conseguir mascarillas. Afirma que la dirección, dependiente del Sepad, no las ha facilitado, aún cuando están tratando con personal de riesgo y se sienten indefensos.

"Nosotros ponemos todas las precauciones que están en nuestra mano, pero no podemos estar pidiendo limosna". Porque, a día de hoy, no cuentan tampoco con equipos de protección individual. "No tenemos ningún caso pero, si lo hubiera, no tendríamos nada y podemos tener el virus y no saberlo por no tener síntomas".

Se quejan de que hasta el sábado no se cerró el centro a las visitas y tienen guantes e hidrogel, pero en cuanto a las mascarillas, "intentamos conseguirlas cada uno por nuestra parte, pero no nos llega para todos". De ahí que hayan recurrido al llamamiento ciudadano a través de las redes sociales.

Por su parte, desde la Consejería de Sanidad han señalado que "los equipos, así como las mascarillas, se suministran a aquellas personas para quienes es imprescindible su utilización en base a los criterios de Salud Pública. El suministro de equipos o mascarillas no puede ser algo arbitrario sino que debe responder al criterio de las autoridades sanitarias".