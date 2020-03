Una petrolera canadiense se disculpa por mofarse de Greta Thunberg con una imagen pornográfica

Una compañía canadiense del sector de la energía se ha disculpado por manipular una imagen erótica dibujada por un artista argentino para atacar a la activista medioambientalista sueca Greta Thunberg, quien criticó en el pasado al sector energético de Canadá.

La compañía X-Site Energy dijo en un comunicado que "admitimos que no es suficiente disculparnos por la imagen asociada con nuestro logotipo en pegatinas que circularon la semana pasada. Esto no refleja los valores de esta compañía o los de nuestros empleados y lamentamos profundamente el dolor que pueda haber causado".

La imagen original del artista argentino Germán Canalla muestra un par de manos sujetando las trenzas de una mujer desde su espalda desnuda. La imagen manipulada incluye el nombre "Greta" y el logotipo de X-Site Energy y se distribuyó como pegatinas para adornar vehículos.

Hey #DougSparrow of X-site Energy services...exactly what is your message to potential clientele here? Beyond the obvious, your company thinks sexual violence against children is funny.

Shame on you. Enjoy bankruptcy.#XsiteEnergy #yyc #yeg #alberta #canada pic.twitter.com/Fkb40xnKhQ