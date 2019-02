Piden a la fiscalía datos sobre los abusos sexuales en la Iglesia

Ante el goteo de escándalos que EL PERIÓDICO y otros medios han publicado en los últimos días sobre abusos sexuales en la Iglesia y la ocultación por parte de las congregaciones religiosas de algunos de los delitos, el Gobierno ha reaccionado solicitando al fiscal general del Estado que le informe de las diligencias abiertas en los tribunales.

En concreto, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, envió ayer un escrito a la máxima representante del ministerio público, María José Segarra, en el que reclama que le informe de los procesos abiertos en los tribunales -el número de investigaciones y en qué estado están las mismas- relativos a agresiones y abusos sexuales cometidos contra menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa.

Según informó Justicia, la petición se enmarca en el artículo 9.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que el fiscal general del Estado «informará al Gobierno, cuando este lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga, así como sobre el funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia». El escrito no establece un plazo de respuesta, pero en anteriores ocasiones la contestación no se demoró en exceso.

En su carta, la ministra hace referencia a que, en los últimos meses, los medios de comunicación han divulgado numerosos casos de supuestas agresiones sexuales cometidas en el seno de congregaciones eclesiásticas, que a su vez, en muchas situaciones, han contribuido a la ocultación de esos delitos y «a la protección de los victimarios».

En opinión de la titular de Justicia, esas informaciones periodísticas han generado «una importante alarma social» y «una fuerte demanda» que justifica que el »Gobierno aborde el fenómeno». Según fuentes de Justicia, una vez recibidos los datos, el Ejecutivo estudiará si procede hacer reformas legales o introducir cambios en el anteproyecto de ley de protección a la infancia aprobado en primera lectura en diciembre, dado que la Abogacía del Estado no puede personarse en procedimientos judiciales que no perjudiquen a la Administración central.

dos nuevos casos /Por otra parte, ayer se supo que dos nuevos curas han agravado la crisis de pederastia que vive la Iglesia de Tarragona tras los abusos sexuales cometidos por el rector Pere Llagostera. El Arzobispado de Tarragona, tras «las informaciones publicadas en los medios», ha enviado una nota en la que explica que dos sacerdotes que siguen en activo actualmente han sido objeto de investigaciones por parte de la Doctrina de la Fe del Vaticano, el órgano encargado de investigar los casos de pederastia. Da el nombre de uno de ellos, F. Xavier Morell Rom, pero no el del segundo.

Según fuentes del sector de la educación consultadas por este diario, el sacerdote Josep Maria Font fue apartado por la consejería de Educación tras un caso de posibles abusos en un colegio de Tarragona. Ni el arzobispado ni tampoco las parroquias han querido confirmar ni desmentir que Font, tal como apuntan todos los indicios, es el segundo cura referido. Morell, poco después del comunicado enviado por el arzobispado, que se reunió ayer para tratar el asunto, presentó su dimisión por la tarde. «Ante las últimas noticias, y aunque los hechos ocurridos no impiden el ministerio de mis funciones en la parroquia de Constantí, he decidido solicitar ausentarme un tiempo», dejó escrito en una nota. Antes de llegar a Constantí, fue sorprendido en el 2010 en posesión de pornografía infantil, según avanzaron medios locales, pero el caso, que llegó a los tribunales, acabó archivándose, detalla el comunicado del arzobispado. No fue objeto de ninguna pesquisa interna dado que la legislación canónica vigente entonces no consideraba este hecho un delictum gravius (delito grave).

En 2016 sí fue investigado por el Vaticano, por una denuncia por abusos sexuales contra un menor. La resolución fue archivarla pro nunc (por ahora).