La plaza de abastos de Plasencia se reinventa por el covid-19

La plaza del mercado de Plasencia, situada en pleno centro, no solo no ha cerrado sus puertas por el coronavirus sino que se ha reinventado para ofrecer sus productos de primera necesidad tomando todas las precauciones y con el fin de mantener todas las garantías sanitarias. Han tenido que cerrar dos puestos, de zapatería y realización de llaves, pero se mantienen abiertas cuatro carnicerías, dos pescaderías y dos puestos de fruta.

Ana Isabel García, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos de Plasencia, explica que el horario de apertura es de ocho de la mañana a tres de la tarde, tanto presencial como a domicilio y han puesto "todas las facilidades" para promover este último. Así, los clientes pueden hacer sus pedidos por teléfono para que se los envíen a casa y no tienen que llamar a cada puesto, "basta con que llamen a uno y nos pueden encargar de todo, carne, pescado y fruta. Nosotros organizamos y se lo llevamos de una sola vez". Pero además, también cobran a domicilio con tarjeta.

En estos casos, evitan el contacto en todo momento. "Esta mañana le he llevado el pedido a una señora del centro. Se lo he puesto en el ascensor con el cambio del dinero que me iba a dar y ella ha puesto después el dinero en el ascensor para que bajara y listo".

De momentos, estas facilidades están dando sus frutos porque García afirma que, en estos días de cuarentena, "mucha gente está comprando a domicilio y con tarjeta y compra cantidad para dos semanas".

Para los que prefieran acercarse a la plaza del mercado, también han tomado medidas porque todos los comerciantes sirven con guantes y mascarillas y se lavan las manos con gel desinfectante que también ofrecen a los clientes. Además, han colocado carteles informando de las medidas de seguridad, como la separación que debe haber entre cliente y cliente y normas de higiene.

Están muy satisfechos con el resultado porque "viene poca gente, no hay aglomeraciones y se quedan en casa, como deben hacer". Para todos, han querido realizar un vídeo en el que agradecen la confianza en el mercado de abastos y sus productos.