Podemos ve "desastrosa" la gestión de Zaldibar y espera la autocrítica de Urkullu

El responsable de Comunicación de Podemos Euskadi, Andeka Larrea, ha calificado de "desastrosa" la gestión del PNV del derrumbe del vertedero de Zaldibar y espera "autocrítica y respuestas" por parte del Lehendakari, Iñigu Urkullu, en su comparecencia de este martes en el Parlamento.

Larrea insiste en que se trata de "la mayor crisis ecológica" en Euskadi en los últimos años. Además, ha pedido que el Gobierno Vasco dé a conocer "el mapa de dispersión" de dioxinas y furanos en la zona, las sustancias consideradas las más “peligrosas del mundo”, según la Organización Mundial de la Salud.

"GESTIÓN DESASTROSA"

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Larrea ha recordado que este pasado fin de semana los vecinos del municipio vizcaíno salieron a las calles para exigir explicaciones al Gobierno Vasco, "que no acaban de llegar del todo y una información que se maneja con cuentagotas y no está siendo nada clara".

A su juicio, con lo ocurrido con el vertedero de Zaldibar, el Ejecutivo ha evidenciado que el PNV "está demostrando que su fama de buena gestión no era nada más que una campaña de marketing, porque está demostrando una gestión desastrosa en una situación de crisis como ésta".

Para la formación morada, ha habido "una incapacidad" del Ejecutivo vasco para hacer frente, con transparencia y eficacia, a una crisis como esta". En esta línea, ha destacado que el Gobierno sostuvo durante cinco días "que no había detectado contaminación en el aire", pero el pasado viernes, 14 de febrero, se conoció un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), por el que se habían detectado dioxinas y furanos.

El Ejecutivo no hizo público el informe completo, y se limitó a afirmar que los niveles de dioxina y furanos superaban entre 40 y 50 veces la media de un entorno urbano, como pueda ser Bilbao, San Sebastián o Vitoria.

Larrea ha subrayado que se trata de "algo chocante, si el Gobierno Vasco insiste en que estos niveles no son alarmantes en cuanto a concentración de dioxinas y de furanos". "Dice que no son perjudiciales para la salud ni a corto ni a largo plazo, algo que sorprende si uno consulta en la web de la OMS, porque en el informe que tiene sobre qué son las dioxinas y los furanos, la OMS dice que son unos de los contaminantes más peligrosos que existen en el mundo", ha añadido.

TOXICIDAD DE LAS DIOXINAS

En este sentido, ha precisado que la OMS asegura que las dioxinas tienen "una elevada toxicidad y pueden provocar problemas de reproducción y de desarrollo, afectar al sistema inmunitario, interferir con las hormonas y, de ese modo, causar cáncer".

Andeka Larrea ha reclamado al Gobierno Vasco que dé a conocer "cuál es el mapa de dispersión de estas dioxinas y furanos desde el momento en el que se empiezan a emitir, porque las dioxinas tienen un ciclo de vida" y, si alcanza el ciclo de alimentación, "penetra en el cuerpo humano".

Por ello, ha preguntado a ver si el Ejecutivo realiza esos estudios de dispersión y si los va a hacer públicos. "Tampoco ha terminado de explicar muy bien qué pasó con el expediente de irregularidades que se abrió a la empresa y que hoy hemos conocido que ha superado con creces la capacidad de depósito que tenía para 35 años en menos de 13 años y que puede haber estado cometiendo irregularidades", ha manifestado.

RESPONSABILIDAD DE ARRIOLA

En este sentido, ha dicho que no entiende por qué no se ha sancionado a la empresa o se inspeccionó "de forma adecuada" el vertedero. A su entender, es el consejero vasco de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, quien tiene "una responsabilidad directa".

A su juicio, se trata de "la peor crisis ambiental, ecológica, que puede estar enfrentando Euskadi en los últimos años", y ha recordado que Arriola, que tiene una "responsabilidad muy específica" en el caso, "estuvo desaparecido los primeros días y no dio la cara".

TRABAJADORES DESAPARECIDOS

Larrea ha preguntado si el Ejecutivo sabía de esas irregularidades y, si las conocía, "por qué no tomó ninguna decisión para corregirlas, sancionare o cerrar el vertedero por ser inseguro".

Lo más preocupante para Podemos, según ha aseverado, es que los dos trabajadores sepultados por el derrumbe sigan sin aparecer y esperan que se les encuentre pronto. En todo caso, ha apuntado que el accidente ha ocurrido en Zaldibar, pero "es la punta de un iceberg que tiene que ver con cuáles son las localizaciones de estos vertederos".

16 VERTEDEROS EN EUSKADI

El dirigente de Podemos ha apuntado que en Euskadi hay 16 vertederos de residuos, 12 radicados en Bizkaia. En esta línea, ha pedido al Gobierno que explique si, a día de hoy, "vigila y controla cada uno de esos vertederos y si puede asegurar que los materiales que se depositan en ellos son seguros, si tiene el listado de qué materiales son y si tiene planes de prevención y contención para todos, en caso de negligencias o accidentes".

Andeka Larrea ha recordado que en Bilbao existe una planta que trata residuos peligrosos en el barrio de Zorroza. "Ignoramos si existe un plan de emergencia en caso de accidente", ha indicado.

Mañana comparecerán ante la Diputación Permanente del Parlamento el Lehendakari, acompañado de consejeros, a petición de la oposición, quien ha asegurado que Elkarrekin Podemos les trasladará estas cuestiones "y otras muchas, porque es obvio que hay un clamor".

Larrea ha recordado que los habitantes de Zaldibar, Ermua y Eibar "viven una situación de crisis permanente, de emergencia, desde hace diez días". "Esperamos del Lehendakari, en su comparecencia de mañana, algo de autocrítica y un tono algo menos soberbio que el tuvo en la rueda de prensa de la semana pasada de la convocatoria electoral, cuando se refirió a lo que estaba ocurriendo en Zaldibar", ha añadido.

"SOBERBIA DEL PNV"

En este contexto, ha dicho al PNV que "la soberbia y el nerviosismo son muy malas consejeras", y ha aludido a las declaraciones de este lunes del portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, en las que ha reprochado que la oposición se haya dedicado a dar mítines durante todo este pasado fin de semana de precampaña electoral, mientras las instituciones vascas, con el Lehendakari a la cabeza, se dedicaba a solucionar el problema del derrumbe el vertedero de Zaldibar.

"No sabemos si se refiere a todos esos días en los que el Lehendakari estuvo completamente desaparecido y donde la información brilló por su ausencia o se refiere también a todas esas dudas que tiene la ciudadanía y que vamos a plantear mañana, es decir, si se refiere a ese desprecio sobre la magnitud de lo que estaba sucediendo", ha indicado.

Además, ha replicado a Esteban que "consejos vendo, pero para mí no tengo", porque este pasado fin de semana Iñigo Urkullu "acudió media hora a la mesa técnica de seguimiento de Zalbidar, para irse después de una inauguración en Vitoria de la nueva línea de tranvía, en una precampaña electoral".

"No sé si estará legalmente prohibido, pero, desde luego, es muy poco ético lanzar este tipo de críticas a la oposición, que hace lo que el Gobierno no hace o lo que tiene que hacer, que es controlar al Gobierno y poner encima de la mesa todas estas cuestiones y la ineficacia de un Gobierno que no está a la altura y que no nos merecemos", ha apuntado.

Por ello, se ha preguntado si el portavoz del Grupo Vasco cree que "la foto del Lehendakari este fin de semana en Gasteiz inaugurando un tranvía es campaña electoral o es también gestionar la crisis de Zaldibar".