Polémica por la nueva modelo supuestamente 'curvy' de Zara

La modelo holandesa Jill Kortleve, de 25 años, se ha convertido en motivo de polémica después de que haya colgado en su perfil de Instagram un mensaje en el que agradece a Zara que la haya elegido como una de sus "primeros modelos curvy" para la web de la firma de Amancio Ortega. Y la polémica viene porque Kortleve usa una 40/42. Muchas mujeres se han apresurado a cuestionar que Kortleve pueda considerarse una modelo de talla grande.

En Francia, meca del mundo de la moda, el tema se sigue con interés, especialmente porque una 40/42 es una talla inferior a la que llevan la mayoría de las francesas, según recoge 'Le Parisien'. En Twitter, muchas mujeres han expresado sus críticas. Entre ellas Caroline De Haas, fundadora del movimiento feminista Nous-Toutes. "Modelo de talla grande. La señora lleva una 40-42. En serio, ¿qué droga tomáis?", ha escrito en un tuit.

"¿Perdón? Adoro A Jill Kortleve, pero ¿modelo 'curvy'? Lleva una 40/42. Es la talla media de las francesas", apuntaba la periodista Marion Dos Santos Clara.

Excuse me ? J’adore Jill Kortleve et c’est super que certaines marques laissent apparaître ses vergetures et petits bourrelets mais mannequin rond ?? Elle fait un 40/42. Soit la taille moyenne des Françaises. https://t.co/j8nroXTiPR