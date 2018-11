Polémica en las redes por el Premio de Nacional de Tauromaquia otorgado a Juan José Padilla

Los toros en las redes sociales no están exentos de polémica, y Juan José Padilla tampoco. El torero, criticado en múltiples ocasiones por sus salidas de tono, ha sido galardonado con el Premio nacional de Tauromaquia 2018 que entrega cada año el ministerio de Cultura.

Padilla ha recibido este miércoles un premio que reconoce su "extraordinaria carrera de veinticinco años en los ruedos" y que para el diestro jerezano representa "el premio de su vida".

A pesar de la alegría con la que Padilla ha recibido la noticia, las redes han quedado divididas entre sus defensores y detractores.

Si alguien se ha dejado la vida por los toros es Juan José Padilla. Enhorabuena por el premio maestro — Mario de las Alas (@MariodelasAlas3) 7 de noviembre de 2018

Que curioso ver a un gobierno supuestamente progresista, dar un premio al maltratador de animales Juan José Padilla — Alberto (@AlbertoDiMA1982) 7 de noviembre de 2018

La postura del jurado

El jurado ha querido reconocer su figura "en el año de su retirada de los ruedos" y ha ensalzado también los valores de "esfuerzo, entrega y capacidad de superación dentro y fuera de los ruedos" que encarnan la personalidad y trayectoria de Padilla.

"Recibo tanto del pueblo que jamás imaginé que las instituciones también pudieran acordarse de mí. No merezco tanto cariño, de verdad, yo no he dado ni la mitad de todo lo que he recibido a lo largo de mis 25 años de profesión. Pero estoy feliz, tremendamente feliz. Es el mejor broche posible a mi carrera, ha afirmado Padilla.

El Premio Nacional de Tauromaquia, que este año cumple su sexta edición y está dotado con 30.000 euros, reconoce la labor meritoria de una persona, entidad o institución durante la temporada española de 2018 en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones de la Tauromaquia. Este presupuesto otorgado a dicho reconocimiento ha levantado ampollas entre los detractores de la tauromaquia.

El ministerio de cultura y deporte premia a Juan José Padilla con el premio nacional de Tauromaquia y 30.000 euros. Que alguien me diga dónde está la cultura. pic.twitter.com/rGitvVIl6G — Ibai Vegan🌱 (@ibai_veganismo) 7 de noviembre de 2018

Padilla fuera de los ruedos

Padilla, más allá de sus faenas como torero, ha sido en varias ocasiones centro de todas las miradas. Tras haber sufrido varias cogidas que le provocaron, entre otras lesiones, la pérdida de uno de sus ojos, el torero volvió al ruedo no exento de polémica.

En una de sus corridas salió a l aplaza envuelto en una bandera franquista de la cual aseguró que él "no sabía si era constitucional o no".