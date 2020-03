La Policía investiga el intento de secuestro de una niña de 10 años a la salida del colegio en Zaragoza

La Policía Nacional investiga el posible intento de secuestro de una niña de 10 años a la salida del colegio público Montecanal, en la capital aragonesa. Los hechos habrían ocurrido, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO de Aragón, a la salida del centro escolar a mediodía.

Sobre la pista de estos hechos están ya agentes de la comisaría de San José, quienes han recibido la denuncia de los progenitores de la menor. Paralelamente, la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha activado un dispositivo de vigilancia en la zona junto a la Policía Local.

Según el relato de la menor, un hombre se habría acercado a la niña y le habría invitado a irse con él en el interior del vehículo. La niña se habría negado y relatado a su padre, quien ha interpuesto la denuncia y lo ha puesto en conocimiento de la dirección del centro escolar dependiente del Gobierno de Aragón.

Tanto el CEIP Montecanal como el Rosales del Canal, cercanos entre sí, han enviado una circular a los padres para comunicarles lo ocurrido, para pedir tranquilidad y para solicitar colaboración si observan algo extraño en las inmediaciones de los colegios. No obstante, solicitan a los progenitores que no se alarmen. No se han producido más denuncias.