Un policía local de Plasencia, en cuarentena

En la Policía Local de Plasencia no hay de momento ningún caso de coronavirus, pero un miembro del cuerpo se encuentra aislado en su domicilio desde la semana pasada por haber tenido síntomas.

Según ha explicado el propio policía, el pasado miércoles tuvo fiebre y "en seguida hay que ponerse en lo peor". Por eso, se marchó a casa a la espera de que le hicieran la prueba que confirmara o descartara el coronavirus. No ha vuelto a tener fiebre, pero todavía no le han hecho el test, con lo que, aunque cabe la posibilidad de que no tuviera el virus, no puede salir de casa para continuar con su labor como policía.

Según ha señalado la Consejería de Sanidad, la decisión de realizar la prueba la toma "Salud Pública según los protocolos establecidos por el ministerio de Sanidad".

Petición de sanitarios

Es la misma respuesta que ha dado la consejería ante la petición que han realizado varios sanitarios del hospital para hacerse la prueba. Según señalan, la explicación que les han dado es que, "sin síntomas, no hay pruebas" porque, además, no se trata de profesionales que estén en contacto directo con enfermos con coronavirus. "Le hemos dicho que eso no es lo que ha dicho el Gobierno, pero en el servicio de Prevención nos han dicho que no", apuntan.