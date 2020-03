La Policía Nacional desaloja un call center de Badajoz

Varios coches de la Policía Nacional se han acercado esta mañana al call center de GSS Grupo Covisian que funciona en la carretera de Madrid, en Badajoz, para comprobar la situación en que se encuentran los trabajadores. Inicialmente, los empleados han sido desalojados pasadas las diez de la mañana y han permanecido fuera de las instalaciones, pero según la información de este diario, ya la mayoría ha vuelto a sus puestos, respetando una mayor distancia entre los puestos, dejando uno de separación.

Intervención de la Policía Nacional esta mañana en Badajoz / SANTI GARCÍA

Esta empresa emplea en Badajoz a 800 trabajadores, que dan servicio telefónicamente a clientes de bancos y de telefonía. Los empleados se lamentaban esta mañana de que el fin de semana hayan tenido que permanecer en sus domicilios como medida de prevención y sin embargo en la empresa no se hubiese adoptado ninguna, teniendo en cuenta además que los servicios que prestan no son indispensables. Este diario ha intentado hablar con los responsables de GSS pero no ha recibido respuesta.

Las instalaciones de la carretera de Madrid se inauguraron el pasado mes de marzo. Desde Podemos Badajoz ya se denunció ayer la situación en la que se encuentran estos trabajadores, que a través de las redes sociales se quejaban de que se veían en la tesitura de tener que ir a trabajar a pesar de que la empresa no había tomado medidas al respecto. "No ofrecemos un servicio de primeras necesidad, somos agentes de telefonía móvil, algo que puede esperar ante una prioridad como es la salud".