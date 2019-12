Una policía peruana podría ser sancionada por participar en un reto viral en Tik Tok

Una agente de la Policía de Perú está en el ojo el huracán y podría ser duramente sancionada por posar en las redes sociales con el uniforme de la Institución policial. Jossmery Toledo Coronel es una suboficial de tercera muy popular en Instagram (tiene más de 215 mil seguidores), donde por ejemplo sube fotos saliendo de la piscina en bikini, entrenando en el gimnasio o exhibiendo diminutas prendas

.

Sin embargo, por lo que se le quiera castigar es por un vídeo que compartió en Tik Tok donde aparece cambiando el uniforme policial por un vestido, como parte del reto viral Bibbidi-bobbidi-boo.

Ante este hecho, la Policía Nacional decidió abrir un proceso disciplinario.

Toledo Coronel, quien además es abogada, señaló que gente envidiosa quiere hacerle daño.

"Lamentablemente nuestros enemigos, de los policías, es otro policía. No entiendo porque la gente es tan envidiosa, no quieren que uno se supere, sacan cada comentario. Lo único que les puedo decir es que siempre me verán con la misma sonrisa de siempre, nunca me dejaré vencer por gente que les quiere hacer daño", escribió Toledo en Instagram.