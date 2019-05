Unas políticas migratorias poco humanitarias

Las oenegés se muestran críticas con la gestión de los distintos gobiernos, a los que acusan de perder «la perspectiva humanitaria en la gestión de llegadas a la costa», según denuncia Andalucía Acoge en su decálogo de propuestas remitidas a los partidos políticos en las pasadas generales. Desde la organización APDHA critican que la única gestión migratoria que hacen los Estados pasa por el cierre de fronteras. «Su política se basa en que los migrantes no salgan; si salen, que no lleguen, y si llegan, que no se queden», resumen.