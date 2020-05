«Por 90 euros te hago el examen»

Antes de la pandemia, Martina March, que cursa 6º de Primaria en Madrid, no usaba el ordenador de sus padres más que para jugar y trastear. A raíz del cierre escolar, es su principal medio de estudio. Es la herramienta con la que ya ha hecho tres exámenes a cámara abierta con los profesores. Martina asegura que es difícil copiar porque hay que mirar directamente al objetivo y tener el micrófono siempre abierto, pero tiene compañeros que lo hacen. Hay profesores particulares que se están anunciando para conectarse en remoto con los portátiles de los estudiantes y salvar así el examen sin necesidad de dejarse los codos.

¿Examen de matemáticas? Por 90 euros se puede contratar a un profesor particular que hará de chuleta telemática y el alumnos se asegura así el aprobado (fraude mediante). En los portales de anuncios y compraventa ya florecen las ofertas.

Un docente de Matemáticas y Física, con formación en Ingeniería Industrial, resuelve exámenes y trabajos virtuales tanto de la ESO como de Bachillerato de todas las asignaturas. A través de una plataforma digital de pago, se le abona el 50% antes de la prueba y el resto, después. Los métodos más utilizados consisten en que el alumno le envía por WhatsApp el examen y él se lo reenvía hecho. «Lo fotografío y ya está», explica. O, más fácil, si el estudiante le proporciona la contraseña de la plataforma digital escolar entra como tal. También, si no quiere facilitar el código, lo puede hacer con conexión en remoto por ordenador.

Este profesor asegura a EL PERIÓDICO que casi todos los días tiene unas nueve llamadas de estudiantes y explica que es imposible de detectar porque no hay vigilancia de ningún tipo. Tampoco teme ninguna sanción porque no hay legislación al respecto. En todo caso, añade, la ilegalidad, el fraude o inmoralidad la estaría cometiendo el alumno.

Otro docente licenciado en Física se dedica a lo mismo estos días, con alumnos de toda España e incluso de otros países. Tiene anuncios en varias plataformas y asegura que la demanda está creciendo. Para evitar la posibles sospechas asegura que resuelve los ejercicios para sacar un aprobado justo o poco más. «El estudiante no debe sacar un diez porque entonces si quedaría en evidencia. Esto no es usurpación de identidad, ellos me contratan y yo lo hago. No voy a un examen con su carné de identidad, eso si sería usurpación. Actualmente no hay ninguna demanda en España por ayudar a copiar», destaca.

Cómo evitar sospechas

Francisco R., alumno de segundo de Bachillerato, asegura que ya ha hecho un examen de este tipo. «Para evitar sospechas es mejor dejar algún ejercicio sin hacer, pero que también es una forma de pasar el curso porque la enseñanza on line que se recibe no es tan completa como la presencial». «Si ya hay dificultades para estar al día, ahora hay más porque hay que utilizar muchos recursos y aburre», añade. También apunta que los profesores les «ajustan mucho el tiempo» para que no les dé tiempo a copiar o preguntar a compañeros. «Pero ya nos han advertido de que los finales serán con cámaras y también deberemos mostrar las manos para que comprueben que no estamos usando el móvil, preguntando a alguien o mirando chuletas», destaca.