Premio Nobel de Medicina para los descubridores del virus de la hepatitis C

El Premio Nobel de Medicina ha sido otorgado conjuntamente a Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice "por el descubrimiento del virus de la hepatitis C". Es el primer premio de una nueva edición de los galardones que ha arrancado este lunes.

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS