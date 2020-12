"Preparados para huir": Las llamas obligan a evacuar zonas habitadas de la isla de arena más grande del mundo

La lucha contra el fuego que devora la mayor isla de arena del mundo, Fraser Island, en Australia, "es un maratón, no un sprint", señalaba ayer Greg Leach, jefe de los servicios de emergencias de Queensland. Las autoridades de protección civil de este estado australiano al que pertenece la isla lanzaron un llamamiento a los residentes de una de las zonas más castigadas por los incendios, Happy Valley: "Si pueden salir de ahí, que lo hagan", señaló en rueda de prensa Greg Leach.

Fraser Island es una de las zonas más emblemáticas del continente y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y desde hace siete semanas es pasto de las llamas provocadas por una fogata ilegal que ha puesto en vilo a todo el país tras un año especialmente duro en la lucha contra los incendios forestales. El fuego ha ennegrecido la mitad de la isla, situada frente a la costa noreste de Australia, que es parte de la Gran Barrera de Coral y es famosa por su selva tropical sobre dunas de arena y lagos interiores. Se calcula que ha arrasado ya más de 82.000 hectáreas.

Aircraft have dropped more than 1.86 million litres of combined suppressants on K’gari (Fraser Island) since Saturday, with 345,000 litres used on Wednesday alone. Seventeen aircraft, including the Large Aerial Tanker (LAT), are continuing to respond today.



