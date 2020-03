Primer fallecido por coronavirus en Extremadura

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿Qué medidas considerarán tomar ahora en Extremadura? porque veo todo "normal" y deberíamos extremar las precauciones, soy de las que pienso que sí yo me cuido, estoy pendiente de lavar mis manos, no da besos al saludar, si tengo tos toser y colocar mi antebrazo, y un largo etcétera, pues cuido al que está a mi alrededor... Ojala no esperemos una epidemia masiva aquí para considerar tomar otras medidas.