La primera ola de calor del verano llega el miércoles

La primera ola de calor del verano, con aire de origen africano, llegará el próximo miércoles a la península y Baleares, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

"Este ascenso térmico es debido a la entrada de aire muy cálido de origen africano junto a las condiciones de estabilidad atmosférica y la fuerte insolación propia de estas fechas", señala la Aemet. "Se superarán los 35C en amplias zonas del interior peninsular; incluso es bastante probable que se alcancen o superen los 40C en áreas del centro, interior de la mitad sur y cuadrante nordeste. En las zonas litorales, debido a la influencia marítima, las temperaturas no llegarán a alcanzar valores tan altos".

"Los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir serán las zonas más afectadas por este episodio de calor, donde los valores térmicos podrían alcanzar o incluso superar los 42C en algunos puntos. La mayor probabilidad de que se superen los 42C de forma bastante generalizada corresponde al valle del Ebro durante el jueves, viernes y sábado", añade.

MÍNIMAS DE 25

Según la AEMET, "las temperaturas mínimas serán también significativamente altas, manteniéndose por encima de los 20 C en amplias zonas, e incluso podrían no bajar de los 25C en el interior de la mitad sur y centro peninsular, valle del Ebro y área mediterránea".

"En Baleares podrán superarse los 35 C, sobre todo en el interior de Mallorca, Canarias, Ceuta y Melilla; mientras que, probablemente, las comunidades de Galicia, Asturias y Cantabria, no se verán afectadas por esta situación", según el comunicado, que añade que: "Es probable que las altas temperaturas persistan, al menos, hasta el domingo, día 30, pero Aemet indica que no se descarta que puedan prolongarse durante los primeros días de julio en algunas zonas".

"Debido a la intensidad y duración del episodio, esta situación será calificada como ola de calor emitiéndose el correspondiente aviso especial en los próximos días", concluye el comunicado de Aemet.

