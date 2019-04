Productos extremeños seducen el paladar británico en Londres

Los embutidos ibéricos de la dehesa extremeña, en España, y el montado portugués, sedujeron el pasado miércoles en Londres el paladar británico, en un evento gastronómico organizado por Extremadura Avante en el marco de la cooperación transfronteriza ‘Prodehesa Montado’.

Una mesa llena de platos con jamón de bellota y queso extremeño dieron la bienvenida a los numerosos asistentes que visitaron el restaurante Hispania London, en el que pudieron degustar algunos de los productos estrella del suroeste de la Península Ibérica (España y Portugal).

«Es un sabor delicioso», dijo la inglesa Mary Buckley a su amiga escocesa Morag Nicolson en alusión al jamón de bellota Señorío de Montanera que cortaba frente a ellas uno de los españoles que trabaja en el citado establecimiento.

«No es tan salado, incluso diría que tiene un sabor algo más dulce que los que he probado antes», añadió Buckley, a quien le resultó curioso que este embutido se presente como un entrante o aperitivo antes del plato principal en la gastronomía española.

Para ambas mujeres, España debería promocionar más su gran variedad culinaria en el extranjero pues, según creen, la cocina francesa o la italiana goza de un mejor estatus en el resto del mundo gracias a la publicidad y comunicación que se hace de ellas.

Por su parte, Nicolson destacó la «suerte» que tiene de vivir en Londres, ciudad en la que la gente ha aprendido a apreciar «la buena comida». «Hace tiempo, no había mucha variedad y siempre comíamos patatas, carne y zanahorias, pero ahora el poder degustar en algunos locales y no solo en los de tapas el sabor auténtico de platos como las migas, el salmorejo o el embutido español me parece increíble», manifestó.