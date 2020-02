Un profesor de diez

Siempre hay uno. Cada cual tendrá su propia lista de nombres pero siempre hay alguno que destaca sobre el resto. O varios en el caso de los más afortunados. Bien sea por un carácter esperpéntico o por un entusiasmo contagioso. Bien por su paciencia para conseguir que las cosas tomen sentido o bien por su particular forma de verlas. Profesores hay de toda clase y de todo tipo, infinidad de ellos, pero hay algunos que lo son con mayúsculas. Son esos que abren los ojos y la mente y te acompañan el resto de la vida. Seguro que en este momento viene a la memoria al menos uno. Para la de muchos en Cáceres hay un nombre que se repite. El de Antonio Molano Romero (Cáceres, 1952). Dicen de él que es un modelo a seguir de lo que es la verdadera vocación y de lo que debería ser la sabiduría. Le apasionan los números y con esa misma pasión se ha dedicado toda su vida a enseñarlos.

Vive entre problemas no porque los cree sino porque se dedica a resolverlos. Es profesor de matemáticas y aunque ya esté jubilado sigue siéndolo porque los que lo llevan dentro no dejan de enseñar nunca. A sus 67 años, sirve de ejemplo para unos y de inspiración para otros. Él es una muestra de que el saber ocupa un lugar. Por sus clases han pasado centenares de alumnos, incontables. No alcanza ni a precisar la cifra. Pero aquí lo importante no es a cuantos enseñara, que también, sino que prácticamente todos ellos, años después, le paran por la calle para agradecerle, para recordarle sus nombres y el curso o lo que aprendieron con sus lecciones. Él no se atribuye ningún mérito. Dice que lo único de lo que puede presumir es de tener «pasión». «Lo hago porque me gusta». Su propósito es hacer los números «más llevaderos». En cualquier caso, asegura que los alumnos le recuerden con el paso del tiempo «es emocionante, una satisfacción». Él lo llama «el salario emocional del profesor».

Molano es ahora referente en la docencia pero para que se haya convertido en uno, antes ha tenido los suyos propios. Uno de ellos es Daniel Serrano García. «Me influyó mucho, confió en mí, fue un catedrático de matemáticas, hizo mucho por Cáceres y se le reconoció poco, fue el primer director de la escuela politécnica, en principio había un pacto para que la universidad repartiera las ciencias en Badajoz y las letras en Cáceres y él fue uno de los que luchó para que no fuera así». Gracias a él siguió por la senda de los números. Estudió el bachillerato en El Brocense cuando estaba en la plaza de San Jorge, en la actual sede de la escuela de arte dramático. Pasó las pruebas para acceder a la universidad, entonces «un examen muy duro», y se matriculó en Zaragoza en la carrera de ciencias exactas, el nombre que recibían las matemáticas entonces.

Cuando él empezó no existían las calculadoras. «Todo era a base de cálculos muy profundos, usábamos tablas». En cuanto se graduó empezó a dar clases. Lleva cuarenta años en las aulas entre El Brocense y el Hernández Pacheco. Ha visto generaciones y cambios de tiempo. «Ahora no saben hacer una raíz cuadrada y quizá no merezca la pena saberlo, en nuestra época nos ponían una división muy larga y ya está, todo era a base de hacer muchas cuentas y ahora se puede ir más a la parte conceptual, de qué te sirve aprender a dividir, lo que si hay que saber es qué es la división, eso sí». Curioso también cómo ha cambiado el futuro de los matemáticos. «En aquella época la salida que tenían era la docencia» y ahora los graduados son los más codiciados por las empresas. Tanto ha cambiado todo que se jubiló porque este tiempo ya no parecía hecho para él. Ahora se entretiene ayudando a los estudiantes que se presentan a los concursos. Es también socio fundador de la sociedad extremeña de profesores de matemáticas Ventura Reyes Prósper. Asegura que en estos años él ha querido transmitir todo lo que ha acumulado en los libros aunque reconoce que no siempre lo ha conseguido. A los que aseguran que son difíciles, les dice que «las cosas hay que intentarlas». «Al principio no las entienden, las dificultades hay que superarlas». Y para eso está un profesor, para «abrir las puertas».