Programa de Cáritas Plasencia para ayudarse entre vecinos

Vecino solidario es una iniciativa de Cáritas para ayudar a personas vulnerables, solas o que necesiten colaboración, para ir a comprar alimentos o medicamentos o simplemente para que sepan «que no están solas». Cáritas Diocesana de Plasencia ha hecho un llamamiento para que, entre vecinos, el que necesite ayuda ponga un cartel en su puerta o balcón pidiéndola y el que pueda prestarla, haga lo propio ofreciéndose.

Según ha informado la Cáritas placentina, quien se sume a la iniciativa debe cumplir unos criterios: "invitaremos a esta realizar esta acción a personas voluntarias sanas que no se encuentren por edad o enfermedad dentro de lo que es la población de alto riesgo. Cumpliremos estrictamente las recomendaciones sanitarias de prevención: distancia de seguridad con otras personas, uso de mascarillas, guantes, salidas del domicilio limitadas, etc…"

A su vez, destacan que la ayuda que se quiere promover está enfocada "a pequeños gestos pero, no por ello, menos importantes", como son los de "facilitar a nuestros vecinos una tarea que no pueden realizar por sí mismos como ir a comprar alimentos o medicamentos" y también "que sepan que no están solos".

Advierte que no se contemplan donaciones o pagos de recibos y, si se detectaran a personas en riesgo de pobreza, hay que informar a Cáritas Diocesana de Plasencia para cubrir el resto de necesidades.