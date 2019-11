El PSOE pide la reprobación de Ortega Smith por su "falta de respeto a las víctimas de la violencia de género"

El Grupo Municipal Socialista, con Pepu Hernández a la cabeza, ha presentado este martes una moción de urgencia para pedir la reprobación del portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith. Lo hacen "por su falta de respeto a las víctimas de la violencia de género y por sus reiterados 'boicots' a cada acto que ha organizado el Ayuntamiento en su recuerdo".

Busca con la moción de urgencia, a debatir mañana, que el Pleno inste a Vox a "reconducir su comportamiento en los actos institucionales manteniendo una actitud de respeto a las víctimas de la violencia de género y a los derechos de las mujeres".

RESPUESTA DE CS

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha criticado la actitud del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith, en el día contra la violencia de género en el acto del Consistorio en el que se enfrentó con una víctima de violencia de género y cree que "lo que tiene de alto lo tiene de cobarde". Numerosas mujeres que asistían al acto en conmemoración del Día contra la Violencia de Género abandonaron el salón de actos de Cibeles durante el discurso de Ortega Smith, que llamó a "romper el silencio negacionista".

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Zafra ha resaltado que ayer fue un día "importante para todos" para reivindicar la lucha contra la violencia contra la mujer" y ha criticado que "dar la espalda a las víctimas de violencia de género es de ser muy cobarde". "No se debe permitir que tengamos este tipo de discusiones, que se hagan este tipo de declaraciones a las víctimas, hay que apoyarlas y mostrar todos esa unión y Smith demostró que todo lo que tiene de alto lo tiene de cobarde. Si no recapacita que no estorben a la hora de luchar contra esta lacra", ha lanzado.

Cree que se trata de un tema "muy sensible" como para pensar que "en los extremos" está la solución de la violencia machista. A su parecer, esto se soluciona cuando entre todos se den cuenta de que hay que aportar soluciones y no seguir en esa pelea por parte de los extremos. Por último, ha recordado que en esta legislatura han conseguido que se vaya a poner en marcha el centro de crisis 24 horas que atienda a las mujeres víctimas de violencia sexual.

En esta línea, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha pedido un "mínimo de respeto" para las víctimas y ha reiterado que no comulgan con batallas de "hombres contra mujeres y que los hombres no son maltratadores por el hecho de ser hombres como una parte de la izquierda dice". "Es una cuestión que nos afecta a todos, no es ni de izquierda ni de derechas", ha concluido.