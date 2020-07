Pubs con cita previa: el retorno a la nueva normalidad de los ingleses

El 'superSaturday' en Inglaterra debía arrancar a las 6 de la mañana, el momento oficial de reapertura de los pubs. Pero a esa hora en un día de cielos nublados en el centro de Londres no había uno solo abierto. Ni en Covent Garden, ni en Carnaby Street, ni en Smithfield. The Moon Under Water, en Leicester Square, lo hizo a las 8, pero la mayoría abrieron a mediodía y el despegue fue más lento de lo pensado.

A primera hora la prioridad de la ciudadanía fue acabar con las crines rebeldes. Después de más de tres meses de cierre, hubo colas a la puerta de las peluquerías. "Al fin!", fue el grito triunfal del líder laborista, Keir Starmer, que publicó una foto, a la salida del salón, con el tupé en orden. Un museo, el South Shields, pidió a los ingleses mechones de pelo de la histórica jornada, para una colección sobre la pandemia.

Una fracción de los clientes

Si en las peluquerías ya no hay revistas disponibles, también en los pubs la clientela se encontró con cambios, que de alguna manera les ha convertido en un lugar diferente. "No se pueden pedir bebidas en la barra, todo el mundo tiene que estar sentado en las mesas y hay que reservar antes en internet", explicaba Tomas, uno de los camareros de The Swan, en Hammersmith, mientras hacía los últimos arreglos antes de la apertura. "Llevamos una semana preparando el local, redistribuyéndolo", añadía.

En los bares con música se va a reducir el volumen para no tener que alzar la voz, algo que facilita la propagación del virus. "Tenemos todo reservado para hoy, pero el número de los que tienen cabida es mucho menor que antes". Solo una fracción de los clientes habituales pudieron tener acceso a bares y pubs con las actuales restricciones. Ryan tuvo suerte. Fue de los primeros en reestrenar The Famous Three Kings, con una pinta de lager. "Lo he echado mucho de menos. Lo que más. Es mi sitio habitual para ver a la gente".

Casi medio millón de empleos

Los restaurantes también recibieron luz verde. En el mítico River Café, con su terraza junto al río y una de las mejores cocinas italianas de Londres, una veintena de empleados iban y venían atareados. "Hemos querido mantener el estilo del restaurante como estaba antes, en la medida de lo posible. Tenemos la gran suerte de tener espacio", comentaba el manager, Charles Pullan.

Cada día se tomará la temperatura a trabajadores y a los clientes, según vayan llegando. Pullan no cree que la restauración se vaya recuperar rápidamente: "Hoy tenemos las reservas al completo. Va a haber mucha gente deseando volver, eso nos va a mantener ocupados en las próximas semanas, pero también creo que va a haber gente reacia a regresar a los restaurantes".

"Solo bares y pubs emplean a casi medio millón de personas", recordó Rishi Sunak. El ministro de Finanzas se reunió con el jefe de la fábrica de cerveza Fuller y planeaba cenar con su mujer en un local español de tapas. El del sábado es un primer paso hacia la normalidad, pero también un día temido por los efectos del alcohol y las fiestas callejeras, que podían degenerar. En una de ellas, el viernes por la noche en Londres, otros siete policías resultaron heridos.