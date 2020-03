"Que nos ayuden a encontrar un respirador para mi tío Pepe, El Cano"

Pepe, policía nacional jubilado, conocido en todo Cáceres como El Cano, está ingresado en la Clínica San Francisco. Su sobrina Yolanda acaba de lanzar en las redes un mensaje desesperado. "Mi tío está muy malito. Necesitamos respiradores en la clínica San Francisco. Los han tenido que donar. Y no lo trasladan a otro hospital porque están también al límite de su capacidad. Que alguien lleve alguno, mi tío Pepe lo necesita y nosotros a él. Compartirlo y que nos ayuden a encontrar un respirador".

Es terrible la situación que Cáceres atraviesa con esta pandemia. Muere gente a diario y Yolanda, estupefacta, ve como Pepe se va. "Se fueron de vacaciones a Benidorm, mil abuelos metidos allí de toda España y allí se contagió. En el autobús que vinieron viajaban 60 personas. Había gente que venía malísima, y me consta que cuatro personas de ese bus ya están contagiadas. La carga viral de ese autobús era terrible. Y a los dos días de volver del viaje ya estaban malos, muy malos. ¿Por qué se permitió viajar a ese autobús?".

Pepe llegó ayer en muy malas condiciones a la clínica, pero le ha dicho el internista a la familia que los cuatro respiradores que tenían los han tenido que ceder. "Mi tío está con oxígeno, pero no hay respiradores. ¿Por qué no lo derivan a otro hospital, por qué no traen material?"

Conocida esta situación el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha realizado una petición al SES para interesarse por la situación.

"¿Cómo es posible que no haya medios, cómo es posible que ni siquiera se pueda intentar que mi tío salga de esta, y que no sea porque no hay un respirador?". Mientras Yolanda se hace estas preguntas Pepe El Cano lucha entre la vida y la muerte a orillas del Puente de San Francisco.