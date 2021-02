¿Qué es el "pin parental" de Vox?

El "pin parental" auspiciado por Vox en Murcia y Madrid es una facultad que permite a los padres no autorizar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias incluidas en el currículo escolar. La medida, defendida por el partido de Santiago Abascal y organizaciones ultraderechistas como Hazte Oír, pretende que los padres de los alumnos tengan que autorizar de forma previa y expresa la participación de sus hijos en cualquier tipo de actividad celebrada en el centro escolar, una vez que han sido debidamente informados sobre ellas. Ahora Vox quiere implantarlo también en Andalucía y para presionar a la Junta que preside Juanma Moreno ha anunciado que no apoyará ninguna iniciativa del Gobierno regional de PP y Ciudadanos mientras no se implante "de una forma suficiente y satisfactoria" el 'pin parental'. "No cuenten con Vox hasta que no se implemente de una forma que entendamos suficiente y satisfactoria un mecanismo para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus hijos, lo cual no solo es un derecho de los progenitores, es ante todo su obligación", ha afirmado el portavoz ultra en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández.

La instauración de este mecanismo de censura sobre los contenidos educativos que reciben los alumnos es una de las condiciones impuestas por Vox para apoyar los presupuestos autonómicos de Murcia y Madrid. Su puesta en marcha supondría reconocer a los padres el derecho de vetar la asistencia de su hijos a charlas y talleres sobre diversidad afectivo-sexual, ya que la iniciativa está especialmente enfocada contra los cursillos relativos a temas como la homofobia y la diversidad LGTBI. Es decir, contra lo que el partido de extrema derecha denomina "ideología de género" en las escuelas.

Conviene recordar que la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, denunció hace unos meses que se habla de "zoofilia" y "parafilias" a los alumnos, por lo que pidió los nombres y apellidos de las personas que imparten talleres sobre diversidad LGTBI en los colegios madrileños.

La organización ultracatólica Hazte Oír se sumó a esta campaña y llegó a enviar a colegios públicos y concertados de toda España 23.000 ejemplares de un formulario titulado "PIN parental contra el adoctrinamiento en ideología de género", para que los padres solicitasen información previa y consentimiento expreso para la asistencia de sus hijos a clases con contenido afectivo-sexual.

Principios y valores morales

Los dos primeros párrafos del formulario propuesto por Vox, titulado 'Pin parental. Solicitud de información previa y autorización expresa', dicen lo siguiente: "Ante la posibilidad de que mi hijo/a pueda ser adoctrinado en ideología de género contra mi voluntad y contra mis principios y valores morales, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como una educación afectivo sexual que incumpla el artículo 27.3 de la Constitución Española y los derechos que me asisten como padre, para que nuestros menores sean educados de acuerdo con nuestra ideología, nuestras propias convicciones y en el respeto a las mismas.

Por todo lo anterior, me dirijo a usted para solicitarle: Que el Centro que usted dirige nos informe previamente a través de una AUTORIZACIÓN EXPRESA sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de mi hijo/a..."

El precedente de Andalucía

Vox ya ha dado un empujón al "pin parental" en Andalucía aprovechando la negociación de los presupuestos. Tras el acuerdo con PP y Ciudadanos, el Ejecutivo andaluz se ha comprometido a implantar en los colegios esta medida que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a ciertas actividades complementarias por cuestiones morales. El pacto también prevé la promoción del valor de la caza en las escuelas.