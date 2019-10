¿Qué garantías tiene mi coche y cuáles las reparaciones en el taller?

Una de las principales preguntas que todos nos hacemos cuando nos compramos un coche nuevo o usado es si tiene o no garantías y cuáles son. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no es lo mismo comprar un coche a un particular o en un concesionario, ya que la normativa que lo regula es diferente en ambos casos. La ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo se aplica solo a los concesionarios y no a las ventas entre particulares.

Desde Centrowagen exponen las garantías que ofrecen sus cuatro marcas, Volkswagen y Audi para vehículo nuevo, y Audi Selection :plus y Das WeltAuto para vehículos de ocasión. "La confianza que tenemos en nuestros automóviles y en nuestro excelente servicio nos permite ofrecer amplias coberturas ante cualquier imprevisto", indican antes de hacer mención de todas ellas.

Tanto para Volkswagen como Audi, los vehículos nuevos cuentan con 2 años de garantía en defectos de materiales y de fabricación más 2 años de extensión de garantía hasta un máximo de 80.000 kilómetros, aunque también se puede ampliar a 3 años hasta un máximo de 100.000 kilómetros.

Los modelos de ocasión cuentan con garantía de 2 o 1 año dependiendo de la edad del vehículo y la posibilidad de incluir un año de garantía más en algunas ocasiones con una edad máxima del vehículo de 7 años.

En el Servicio Oficial Volkswagen y Audi todas las reparaciones cuentan con 2 años de garantía, 12 años contra perforación o corrosión en el caso de la carrocería y 3 años en defectos de la pintura sin límite de kilómetros. Además, para los que ya han dado el salto a la movilidad eléctrica es importante destacar que los modelos eléctricos e híbridos de Volkswagen presentan una garantía para baterías de 8 años hasta un máximo de 160.000 kilómetros.

Cada marca establece unas garantías diferentes aunque todas se regulan bajo el mismo marco legal por lo que se pueden encontrar diferencias clave entre unas y otras. Por ese motivo lo recomendable es informarse también de este punto antes de tomar la decisión de comprar un vehículo.