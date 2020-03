¿Quién debe pagar el alquiler de marzo y quién está exento?

Leí hace unos días que Burger King ha decidido unilateralmente y sin esperar a lo que decida el gobierno (o el Congreso) dejar de pagar todos los locales donde está de alquiler. Pero no solo del mes de marzo en adelante, sino con efectos retroactivos también el de febrero. Por descontado, también ha hecho un erte para la totalidad de su plantilla. O sea, que mientras dure esta crisis no ganarán dinero, pero tampoco van a perder. Las medidas extraordinarias están pensadas para familias y pequeños negocios, no para las multinacionales, pero estas son siempre las más insolidarias y las más listillas.