Renfe destituye a 9 vigilantes por golpear a un inmigrante sin billete

Renfe ha apartado del servicio a nueve vigilantes de seguridad de dos empresas subcontratadas por golpear con sus porras a un joven inmigrante que iba sin billete en el vestíbulo de la estación Plaza Cataluña, de Barcelona. el miércoles.

En el vídeo grabado por un pasajero, que fue divulgado en Twitter por Es Racismo, se ve claramente cómo los vigilantes rodean y golpean con porras al joven, al que inmovilizan y tiran al suelo.

El vídeo fue retuiteado por Sos Racisme, con un texto que asegura: «Condenamos la brutal agresión sufrida por un joven en el intercambiador de plaza de Cataluña en una operación desproporcionada de los agentes de Rodalies». La oenegé facilitó un teléfono para que el afectado se ponga en contacto con ellos. Fuentes de la entidad matizaron que podían pronunciarse sobre si se trata de una agresión racista o no hasta no tener más datos.

El incidente se produjo a las nueve de la noche del miércoles. En el vídeo se ve como el joven corre por el vestíbulo de la estación de Renfe y tras él van varios vigilantes. Una vez lo cogen, le golpean y le tiran al suelo, mientras se oyen gritos de pasajeros que dicen: «¿Pero qué hacéis? ¡Pobre tío!». El joven, al parecer marroquí y que habría entrado sin tener billete, acabó inmovilizado y herido. Poco después tuvo que ser asistido por personal de una ambulancia del SEM. «Presentaba sangre en la cara, como si tuviera un corte en la ceja», explicó a este diario una pasajera que llegó cuando le estaban atendiendo los sanitarios.

NO HAY DENUNCIA/ Fuentes del SEM explicaron que la dotación de una ambulancia atendió al joven, pero le dieron el alta allí mismo ya que las lesiones eran leves. Fuentes de los Mossos d’Esquadra indicaron que el afectado no había presentado denuncia y que, por tanto, solo tienen conocimiento de lo ocurrido, pero no han abierto una investigación formal. Curiosamente, su comisaría se encuentra a pocos metros del vestíbulo de Renfe, justo debajo de las fuentes de la plaza de Cataluña.

Ayer por la mañana Renfe informó en un comunicado sobre la medida disciplinaria tomada contra los vigilantes. «En relación al incidente que tuvo lugar anoche en Plaza de Cataluña sobre las 21.00 horas cuando un grupo de vigilantes de Ombuds y Sureste perseguía a una persona que finalmente fue reducida, Renfe ha abierto un expediente informativo para determinar si los hechos son constitutivos de una falta».

La compañía ferroviaria añadió: «Paralelamente se ha exigido a las empresas Ombuds y Sureste que retiren del servicio de Renfe a los vigilantes implicados hasta la resolución del citado expediente». Y precisó: «Independientemente de lo que determine la investigación de este hecho, Renfe nunca tolerará ninguna actitud, manifestación o acción de maltrato hacia las personas».

Hace mes y medio Renfe apartó del servicio a otro vigilante, de la estación de Sants, por acosar a un pasajero negro y perseguirle con actitud chulesca y presuntamente racista. El caso, grabado en vídeo, también fue denunciado por Es Racismo. El vigilante, de Ombuds, sigue suspendido mientras continúa la investigación.

Por otro lado, el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de la Seguridad Privada ha afirmado en un comunicado que los vigilantes actuaron en todo momento «con proporcionalidad a la fuerza y a la resistencia que empleaba el viajero de color». También precisa que los vigilantes sí están legitimados a solicitar las tarjetas de transporte para comprobar si son verdaderas.