Rescatada la perra 'Pocahontas' en la casa de su entrenador, detenido por denuncia falsa

Agentes de la Policía Nacional han rescatado a la desaparecida perra 'Pocahontas' en la casa de su entrenador, que ha sido detenido por denunciar falsamente que había sido robada hace unos días por cuatro individuos, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

La investigación se inició el pasado día 20 cuando un varón interpuso una denuncia en la comisaría de Aranjuez, en la que manifestaba haber sido víctima de un atraco con arma de fuego durante el cual le arrebataron un perra que tenía para entrenar y entregar a una asociación de ayuda a niños con discapacidad.

De manera inmediata, los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial comenzaron a investigar la denuncia para esclarecer los hechos. Las gestiones realizadas por los agentes permitieron comprobar que el individuo no había sufrido tal acción delictiva, habiendo simulado pues la desaparición del animal.Así, los investigadores arrestaron al individuo como presunto autor de un delito de simulación de delito y recuperaron el animal, que se encontraba escondido en el domicilio del arrestado. El can se encuentra en buen estado físico. En estos momentos los agentes continúan con la investigación para poder determinar las intenciones que tenía el detenido al presentar la denuncia falsa y no se descarta que se le puedan imputar otros hechos delictivos.

Así las cosas, el entrenador de la perra habría inventado que el día 20 sobre las 11 horas, en el paseo de Deleite de Aranjuez cuatro personas de etnia gitana bajaron de una furgoneta blanca de la marca Renault y dos personas le habían pedido dinero mientras estaba ejercitando al can. Según denunció en la comisaría, en un momento dado, otras dos personas le abordaron por detrás, sacaron una pistola y le exigieron la cartera, en la que llevaba 60 euros y diversos documentos. Sin dar más explicaciones, también confesó que se llevaron a 'Pocahontas' en la furgoneta y se marcharon precipitadamente del lugar.

Desde entonces, la fundación Bocalán comenzó la búsqueda del animal, que tenía casi un año de entrenamiento e iba a ser entregado al día siguiente a una niña malagueña de 15 años con discapacidad física, que llevaba tres años esperando esta ayuda.Además, había ofrecido un rescate económico de 800 euros por el animal y pidieron colaboración ciudadana por redes sociales, lo que tuvo mucha repercusión mediática. 'Pocahontas' es una perra labradora negra, de corta edad y tiene una cicatriz de haber sido recientemente castrada. En breve será entregada por la fundación a la niña.